Ejercicio de defensa territorial fortalece la preparación combativa en Chambas

La comunidad de El Asiento, en el municipio avileño de Chambas, se convirtió en escenario de un ejercicio de defensa territorial que tuvo como objetivo fundamental fortalecer la preparación combativa de la población para preservar la soberanía nacional.

En la Zona de Defensa 29-01-02 se ejecutaron diversas acciones prácticas encaminadas a elevar la capacidad de respuesta de las fuerzas y los pobladores.

Durante la jornada, se simuló la aniquilación de fuerzas de operaciones especiales y elementos contrarrevolucionarios que pretendían tomar el puesto de mando del territorio.

Asimismo, voluntarios de la Cruz Roja realizaron ejercicios de localización, recogida y traslado de heridos hacia un hospital de campaña habilitado para la jornada.

Como parte del adiestramiento, los participantes realizaron prácticas de tiro, lanzamiento de granadas y cocteles molotov, así como la colocación de minas, acciones todas concebidas dentro de la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo para enfrentar situaciones de combate.

Julio Heriberto Gómez Casanova, presidente del Consejo de Defensa Provincial, recorrió los diferentes subgrupos de trabajo activados para tiempo de guerra.

Durante el intercambio, se interesó por la situación energética de la demarcación y por las potencialidades existentes para mantener la vitalidad de la economía mediante producciones locales.

El momento resultó propicio, además, para reconocer a los subgrupos más destacados y a la Zona de Defensa 02 El Asiento por su desempeño en las actividades organizadas.

La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC) entregó el carné que acredita como miembro a Olga Gener Pérez, directora de Transporte en la provincia.

Yordany López Martínez, presidente del Consejo de Defensa Municipal, señaló que también se desarrollaron acciones orientadas al completamiento de las plantillas, la preparación documental y el cumplimiento de las misiones asignadas a cada subgrupo.

Se realizaron, igualmente, entrenamientos vinculados al orden interior, enfocados en el enfrentamiento y neutralización de actividades delictivas y antisociales, así como en el fortalecimiento de la cooperación entre las distintas estructuras que intervienen en la defensa territorial.

La jornada coincidió con la conmemoración del aniversario 69 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, acciones protagonizadas el 13 de marzo de 1957 por José Antonio Echeverría y un grupo de jóvenes revolucionarios, recordadas como símbolo del compromiso de la juventud cubana con la libertad de la patria.

En el acto de reafirmación revolucionaria se ratificó la importancia de continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección, las tropas, la economía y la población, en correspondencia con la doctrina de la Guerra de Todo el Pueblo, como garantía para defender la Revolución y la soberanía nacional ante cualquier amenaza.

Tomado de Invasor