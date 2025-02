Tigres en la Liga Élite: ¿cuál será el pronóstico?

No hay que sacar tantas cuentas: si los Tigres, antes de arrancar la 63 Serie Nacional de Béisbol, fueron valorados por no pocos especialistas como uno de los elencos más débiles —al menos en el papel— y ahora, varias de sus principales figuras, las mismas que desempeñaron un rol decisivo en su clasificación, por un motivo u otro ya no estarán. ¿Qué otro pronóstico hacer que no sea el que deberán luchar por no quedar en el último puesto de la Tercera Liga Élite?

Pero hago una salvedad, antes que los súper optimistas me ataquen desde todos los frente y me permito una parodia de un viejo refrán: “no será una pelea de fieras con Tigres con las patas amarradas”. Los de Dany Miranda contarán con una plantilla de jugadores que buscan darse a conocer en nuestras campañas beisboleras, y de hecho ya lo están haciendo.

Me refiero, por ejemplo, al máscara Fernando de La Paz, quien acaba de cumplir una excelente serie tanto a la defensa como con el madero o al jugador de cuadro Ronaldo Castillo. Ambos están aptos para repartir palos de todas dimensiones en la lid que inicia el venidero 14 de marzo.

Podría mencionar también al torpedero santiaguero Emilio Torres, quien no por gusto fue el mejor a la defensa en su posición en esta última serie nacional, o decir que el espirituano Rodolexis Moreno es de esos peloteros que no moja, pero empapa.

No es ocioso recordar, además, que el guardabosque avileño Héctor Labrada es un jugador que en cada temporada se supera más, y que los refuerzos guantanameros Leonelkis Escalante y Robert Luis Delgado y el mayabequense Yoassan Guillen promediaron por encima de 300.

¿Y alguien duda de lo que puede representar un jugador de la talla de Frederick Cepeda? El espirituano no solo puede sonar el madero, sino que es un elemento de inspiración en cualquier equipo y un bateador que hace pensar al contrario.

La dirección de los avileños no pudo darse el lujo, en la selección de los refuerzos, de escoger, como otros equipos, a seis lanzadores, a pesar de la ausencia de los dos hombres que más victorias aportaron en la última campaña regular y habrá que esperar por ver como se comporta el actual cuerpo de serpentineros, que ahora contará con un cerrador de puntería como Yanquiel Maury.

No obstante, coincido con “los que saben”: Ciego de Ávila no parece ser un conjunto para grandes pretensiones en la Tercera Liga Élite, pero no estaría mal recordar que también lo era antes de arrancar la 63. Y todos saben que estuvo a punto de descarrilar al mismísimo campeón. Esperemos entonces.

Tomado de Invasor