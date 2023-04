Tigres pierden 2-3 compromiso ante Industriales en la SNB

2 victorias y 3 derrotas fue el saldo de Los Tigres en el primer compromiso particular de la edición 62 de la Serie Nacional de Béisbol, con escenario en el estadio Latinoamericano frente a Industriales.

Los avileños cayeron en la jornada inaugural por nocaut de 3 carreras por 13, después que el ahora pitcher número UNO del staff, Luis Alberto Marrero, solo aguantara poco mas de 2 entradas en el box.

Con este arranque adverso muchos presagiaron malos momentos en el coloso del Cerro, pero tal augurio duró pocas horas, porque un día después, en el primero de los 15 dobles juegos programados, Ciego de Ávila hizo la cruz con la victoria número uno de Kevin Soto y el primer cuadrangular de los tricampeones de Cuba con la firma de Liosbanis Pérez.

Esa jornada cerró con el mejor choque de la subserie. Duelo de lanzadores entre Arnaldo Rodríguez y Marcos Ortega, victoria 1×0 de los anfitriones con definición del relevo, Juan Xavier Peñalver ganador y Liomil González derrotado.

En el cuarto encuentro volvieron a sonreír los capitalinos, esta vez 6×1 con crédito para Julio Rodríguez, salvamento de Andy Vargas y revés del jovencito Yunier Batista.

Así la escena quedó lista para el partido del cierre, donde Industriales llegaba como uno de los punteros de la justa y Los Tigres en el trío de sotaneros.

Después de 6 entradas parecía que los giraldillos se afianzaban en la cima con otra salida negativa de Marrero, pero en el llamado inning de la suerte los avileños reaccionaron y marcaron 6 con grand slam de Osvaldo Vázquez. Pizarra final 6×3 con desquite de Liomil y primer punto por juego salvado para Vladimir García.

En el primer compromiso particular el avileño con mejores números ofensivos fue el integrante del Cuba Sub 23, Dairon Montalvo, con 6 imparables en 12 turnos, average de 500, un doble, un triple y un remolque.

Randolph Medina Alonso