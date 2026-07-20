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Ciego de Ávila Cultura

Celebran el Día de los Niños en Morón

PorJulia Ines Nordelo Zayas

Jul 20, 2026

Este domingo, en saludo al Día de los Niños, la Guerrilla Cultural llenó de alegría y creatividad el Parque Agramonte, en el municipio de Morón.

La jornada estuvo protagonizada por los artistas de la Compañía D’ Morón Teatro, junto a aficionados de la música, la danza y las artes plásticas, pertenecientes a la Casa de la Cultura y a la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Cada presentación fue un regalo para los más pequeños y sus familias, quienes disfrutaron de un variado espectáculo que combinó talento, color y entusiasmo.

Además, el INDER se sumó con juegos participativos, que ofrecieron a los niños momentos de recreación activa y compartida.

La cultura y el deporte llegan todas las semanas directamente a los barrios, como parte de la identidad viva de Morón en esta etapa veraniega.

Por Julia Ines Nordelo Zayas

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