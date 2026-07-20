Celebran el Día de los Niños en Morón

Este domingo, en saludo al Día de los Niños, la Guerrilla Cultural llenó de alegría y creatividad el Parque Agramonte, en el municipio de Morón.

La jornada estuvo protagonizada por los artistas de la Compañía D’ Morón Teatro, junto a aficionados de la música, la danza y las artes plásticas, pertenecientes a la Casa de la Cultura y a la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

Cada presentación fue un regalo para los más pequeños y sus familias, quienes disfrutaron de un variado espectáculo que combinó talento, color y entusiasmo.

Además, el INDER se sumó con juegos participativos, que ofrecieron a los niños momentos de recreación activa y compartida.

La cultura y el deporte llegan todas las semanas directamente a los barrios, como parte de la identidad viva de Morón en esta etapa veraniega.