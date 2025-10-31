Tres pilares del deporte avileño

La provincia de Ciego de Ávila ha consolidado un tridente deportivo de notable rendimiento, cuyos éxitos en los Juegos Escolares Nacionales son solo la punta de lanza de un trabajo profundo y dedicado. Hoy, analizamos la trayectoria y el futuro del hockey sobre césped, el baloncesto y el voleibol de playa.

Hockey sobre Césped: El Estandarte Provincial

Sin lugar a dudas, el hockey sobre césped se erige como el mejor deporte colectivo en la historia de Ciego de Ávila. No se trata de una afirmación basada únicamente en títulos, sino en un sistema de trabajo sólido y continuo que comienza desde la base. La prueba más elocuente de esta supremacía fue la hazaña lograda este año en los Juegos Escolares, donde el hockey avileño conquistó el título en todas las categorías, un dominio verdaderamente impresionante.

Detrás de este éxito hay un grupo de entrenadores que, inspirados en la legendaria figura de Heriberto Sarduy, han sabido construir una cantera imbatible. Para mantener este liderazgo, resulta vital explotar al máximo el novedoso terreno aledaño a la Sala Giraldo Córdoba Cardín. Sin embargo, el desafío más importante en los próximos años será una correcta y selectiva captación de jugadores con las características idóneas, lo que asegurará el relevo y la permanencia en la cima.

Baloncesto: La Herencia de una Leyenda

El baloncesto tiene en Ciego de Ávila a una de las provincias más destacadas del país. Esta tradición se remonta con mucho cariño al legendario equipo de los Búfalos, que dominó el baloncesto cubano durante toda una década. Aquel equipo no solo hizo historia, sino que sembró una semilla que motivó a generaciones de niños avileños a emular sus hazañas.

Fruto de esa inspiración surgieron talentos formados en escuelas como la Marina Samuel Noble, quienes han representado a la provincia con gran destaque. Hoy, el baloncesto avileño, en ambas ramas, se mantiene entre los primeros del país. No obstante, este deporte requiere de mayor apoyo y, sobre todo, de masividad. En un momento crucial, fortalecer la base y aumentar la participación popular son elementos clave para que el baloncesto no solo conserve su lugar, sino que siga creciendo.

Voleibol de Playa: Potencial por Explotar

Ciego de Ávila cuenta con una de las mejores canchas de voleibol de playa del país, una instalación que desde hace años acoge las principales competencias nacionales escolares y juveniles de ambos sexos. Esta infraestructura de primer nivel ha servido como semillero de grandes voleibolistas que han representado con honor a Cuba en eventos internacionales.

La calidad del trabajo se refleja en los resultados: este año, los equipos avileños en los Juegos Escolares Nacionales volvieron a ubicarse en las primeras posiciones. Sin embargo, se trata de una disciplina que aún no ha alcanzado la masividad deseada en la provincia. Sus consistentes resultados demuestran que merece una atención priorizada y una estrategia clara para ganar mayor popularidad entre la juventud, potenciando así su enorme potencial.

Retos y Oportunidades

Estos tres deportes colectivos son, sin duda, columnas fundamentales para el medallero avileño. Su progresión en el presente es encomiable, pero el futuro exige un trabajo más afinado y la mejora de elementos clave: desde la captación de talento en el hockey, la inyección de masividad en el baloncesto, hasta la priorización del voleibol de playa. El camino está claro. Para que sigan contribuyendo con sus laureles durante muchos años más, el apoyo institucional y el trabajo en la base resultan imprescindibles.