Ultiman detalles para el inicio del Curso Escolar 2025-2026 en Morón

Ago 26, 2025

Con la incorporación a partir de este martes de profesores y personal de apoyo a las escuelas, en el avileño municipio de Morón se ultiman los detalles para el Inicio del Curso Escolar 2025-2026.

Según precisiones de directivos del sector educacional en el territorio, los miembros de los Consejos de Dirección de cada institución educativa ya están en sus respectivos centros y a partir del 26 de agosto lo hará el resto del personal.
En la presente semana se laborara en la limpieza y embellecimiento de las instituciones y se efectuarán intercambios entre directivos, docentes y trabajadores.
Estos días serán propicios además para recepcionar materiales escolares y otros accesorios, realizar preparaciones metodológicas de las diferentes asignaturas y preparar las primeras clases.
En la última semana de agosto se efectuará también el proceso de matrícula de los nuevos ingresos y se acondicionarán los locales para recibir a los estudiantes a partir del primero de septiembre con fiestas en todos las escuelas del municipio.

