Avanza con éxito en Morón el pago a jubilados y pensionados

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Ago 26, 2025

Después de las primeras jornadas,  avanza con éxito en el avileño municipio de Morón, el Pago a jubilados y pensionados después de implementado el incremento de las cuantías.

En los bancos popular de ahorro y de Créditos y Comercio el proceso marcha de manera favorable, con buena organización y rapidez en la información y la entrega del dinero en las diferentes cajas habilitadas al efecto.
En medio de la difícil situación electroenergética que atraviesa el país, en ambas instalaciones bancarias funcionan grupos electrógenos para continuar con el proceso de pago.
También en el municipio se encuentran habilitados los cajeros automáticos de las sucursales de BANDEC y BPA para favorecer a las personas beneficiadas con el incremento.
Otras instalaciones que están inmersas en el pago de jubilados y pensionados después de la aprobación de los aumentos de las cuantías son la Casa de Cambio (Cadeca) y el Correo.

