Un día para los hacedores de soluciones

Un merecido reconocimiento para los hombres y mujeres cuya labor hace posible lo imposible: mantener la producción y los servicios en medio de grandes desafíos.

Los frutos de esta dedicación son tangibles. En la última edición de los Premios al Innovador de Mayor Impacto Económico y Social, fueron galardonados 28 hombres y mujeres de diversas provincias.

Sus soluciones, que generan ahorros millonarios, abarcan desde la informatización de la sociedad y el uso de inteligencia artificial para el desarrollo local, hasta avances en la salud pública.

En este último campo, un ejemplo destacado es la fabricación de un craneótomo que facilita las intervenciones intracraneales en pediatría, reduciendo los tiempos quirúrgicos y los riesgos para los pequeños pacientes.

Para los innovadores cubanos, este reconocimiento representa un honroso compromiso de continuar aportando con entusiasmo, unidad y creatividad, incluso en las condiciones más difíciles.

Su labor es el legado vivo del Che, que se renueva cada octubre en cada taller, cada hospital y cada campo de Cuba.