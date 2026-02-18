Una batalla rimada en Ciego de Ávila

Signature: rsBMfLSIbgiVp0A6Bcli3/yamV8elVstnu7v4AgfHVJUxmZpPLHztMFoKTopgDRQ3I1EPfnjvZIJ2g3bpXGm7lFpDGpp6YNG7GiA96HQ3K/4JIteVsoG6miEhqYT1DTZGxj/3w8e+/T6mA46xFCQou/j5QeOQM1ztwU0Q3HJ+m/DLaEl1UY547EMAqRyunx+SO/pbdy2CiQlPzvJYYowonN7KyOctwj3EyxLoe3N3DeqW2tWOg6zayZEtlHYFE+Uyp7h4AUCXCYFhzSWacZ+Ww==

Vuelve la Asociación Hermanos Saíz (AHS) a poner las manos sobre un género de la música popular que ya estaba durmiendo un sueño bastante largo y profundo. El hiphop tuvo su etapa dorada en esta ciudad de los portales a partir del año 2000, con varias agrupaciones en las que deslumbró HCuba (primero Los compadres) y la Akdemia, por solo mencionar dos.

Este día del amor fue como un despertar del género urbano también para sus seguidores, un público mayoritariamente joven que sabe reconocer el papel de la AHS en la divulgación y custodia de esta forma artística.

A la tarima avileña subieron raperos y freestyles de cara a una epicidad poética y sonora en donde el canto a la libertad, así como el retrato de de una realidad más sórdida y popular, estuvo signado también por el amor. Así lo demostraron Omar, Michi Vader, Zandi (Alexander Santiesteban), Manu, Dconsiente, Idaniel, entre otros.

Todo sucedió en un ambiente cordial, con muchos deseos, aunque con un espectáculo que dejó mucho que desear y que amerita una mejor preparación.

Pareciera que es el momento ideal para que la sección de Música de la AHS asuma esta Plaza Urbana como un espacio fijo, ahora que eventos como el de Décima cuerda, ya no se vislumbran en la programación cultural de la casa.

Y bastante se asemeja a este tipo de confrontación artística rimada, salvando las enormes distancias, por supuesto.

En batallas de apenas tres minutos, se midieron a golpe de versos urbanos los raperos Omar, Zandi, Manu, Michi, Idaniel, entre otros; el ganador absoluto fue este último Ernesto Daniel Paz, quien firma en las redes sociales de Internet como Idaniel.

Más de una hora de rap y poesía libre fue suficiente para tener una arrancada digna en este mundo urbano y juvenil.

Los espectadores se fueron marchando con el deseo de repetir el momento y hasta llevarlo a convertir en un evento. El tiempo y las circunstancias dirán la última palabra.

La voluntad de la AHS sigue siendo apoyar toda manifestación artística con calidad y, sobre todo, si viene de los jóvenes creadores.

