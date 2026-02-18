Municipio de Chambas consolida su preparación para la defensa

El aniquilamiento de un grupo de infiltración enemigo por parte del Grupo especial naval de la Zona de defensa 01, Máximo Gómez en el municipio de Chambas, formó parte del Día Nacional de la Defensa en la provincia Ciego de Ávila.

La activación de los diferentes subgrupos y la muestra de las principales actividades del territorio, con el objetivo de continuar desarrollando la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, con el entrenamiento de las fuerzas populares para enfrentar cualquier agresión del enemigo y el aporte a la economía del país, estuvieron entre las acciones desarrolladas.

Dany López Martínez, presidente del Consejo de Defensa Municipal, destacó la importancia de fortalecer la preparación del territorio ante el actual contexto nacional.

Según explicó, dadas las condiciones de limitaciones de recursos y combustible que enfrenta el país, se ha priorizado la preparación para la guerra como parte de la estrategia defensiva.

Subrayó que se trata de una preparación concebida desde y para el pueblo, donde la población constituye el principal protagonista.

Durante la jornada, los participantes se familiarizaron con los lugares destinados a la protección, las zonas de combate y las trincheras previstas para situaciones excepcionales.

La presencia activa de la ciudadanía fue uno de los aspectos más relevantes del día, reflejando disposición y compromiso con las tareas de la defensa territorial.

Asimismo, se informó que estas acciones continuarán desarrollándose de manera sistemática en las distintas zonas de defensa del municipio.

Cada viernes se realizará el ejercicio en una diferente, con el propósito de extender la experiencia, evaluar resultados, identificar errores o deficiencias y corregirlos progresivamente en cada zona.

De acuerdo con las autoridades, la jornada cumplió las expectativas previstas y dejó un balance favorable, reafirmando la importancia de mantener la preparación constante y organizada en función de la defensa del territorio.

Como cierre del ejercicio por el Día Nacional de la Defensa fueron reconocidos los subgrupos destacados en el territorio.

Tomado de Invasor