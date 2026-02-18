Jóvenes de Ciego de Ávila se adentran en la historia de Cuba

En una iniciativa que subraya la importancia de preservar la memoria histórica y transmitirla a las nuevas generaciones, el Archivo Histórico Provincial de Ciego de Ávila exhibe una muestra de revistas Bohemia correspondientes a los años 1958 y 1959, publicaciones que en su momento denunciaron la violencia y los actos criminales cometidos por la tiranía que gobernaba la isla.

La exposición tiene como sede el Instituto Preuniversitario Urbano (IPU) «Ernesto Guevara de la Serna», donde estudiantes y profesores han podido acceder a este valioso testimonio gráfico de una etapa crucial en la historia nacional.

Para los especialistas, el valor de esta muestra trasciende lo documental. En un contexto donde el relevo generacional enfrenta el desafío de sostener las conquistas sociales, el contacto directo con las fuentes históricas permite a los jóvenes comprender las razones que motivaron la lucha revolucionaria y reafirmar el compromiso con el proyecto socialista.

«La evidencia gráfica de tiempos cruciales que jamás volverán contribuye a la reafirmación de las razones por las que seguimos, unidos, construyendo nuestro Socialismo», señalaron los organizadores, quienes destacaron la importancia de que los adolescentes y jóvenes conozcan, desde las propias fuentes de la época, los horrores de la dictadura y el costo humano de la libertad.

La iniciativa forma parte de las acciones del sistema institucional de la cultura avileña para acercar el patrimonio documental a las aulas y fomentar en las nuevas generaciones una conciencia histórica sólida que les permita defender y cuidar lo conquistado con honor.

Con información del perfil de Facebook de Reina Torres Pérez