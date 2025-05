Una gran familia es el primer finalista de la Élite

Hace siete días, el pasado lunes 19 de mayo, afirmamos que «los tuneros salen con más posibilidades sobre las Avispas santiagueras en su semifinal; así como los Tigres se ven mucho más que los Leones azules en la suya». Ayer se cumplió el primero de esos vaticinios, no porque nadie tuviera una bola de cristal, sino porque el elenco de Ciego de Ávila ha sido el equipo que mejor ha jugado en la iii Liga Élite.

Ya finalistas, tras vencer este domingo en el Latinoamericano a Industriales, con lo que sellaron el play off semifinal, con cuatro éxitos y un revés, podría argumentarse aquel pronóstico, pues los Tigres pusieron sobre el terreno todos los argumentos que sustentaban ese criterio.

Entonces, sostuvimos que «no hay un equipo con rendimientos como los de los Tigres; también han demostrado poseer el juego más armónico de la Liga, en el cual varios de sus peloteros cumplen diversas funciones». A eso sumemos la opinión de su mentor, Dany Miranda, cuando el pasado viernes nos dijo: «sabíamos que enfrentaríamos a equipos de mucha calidad, como Industriales, con peloteros con avales en nuestra pelota, incluso en Grandes Ligas, pero nosotros también los tenemos muy buenos, y con algo muy importante, con unos enormes deseos de ganar. Esa cualidad los multiplica».

Pero solo con eso no se gana, dirigir en el beisbol, además de un arte, es un oficio que lleva mucho del don de gente del que comanda a hombres sometidos diariamente al juicio de una afición muy exigente. Hay que saber de pelota, pero también poseer esa condición de líder, que ni se compra ni se regala, tampoco nadie la presta, solo se gana con el ejemplo y la coherencia en cada una de las decisiones, aunque algunas no tengan el resultado esperado.

Puede que este primer finalista de la Liga Élite no tenga los nombres que llenan titulares en la prensa o rostros que exigen continuas tomas televisivas. Sin embargo, Miranda logró una familia, no individualidades, y su grupo respondió. Jamás bajó del uno o el dos, hasta quedarse en la cima.

Una muestra de cómo responden los conducidos la vimos ayer. Ganaban en el octavo, por 3-1, y con dos outs y bases llenas, le tocó el turno a Ronaldo Castillo, uno de sus mejores bateadores en el calendario regular, con average de 345, pero que en el play off, en el Latinoamericano, llevaba de 11-0. Con el juego cerrado, y ante esa ineficacia, pudo optar por un emergente. No lo hizo, salió para decirle: «si te lanza recta, saca tus brazos, confío en ti», y con sus manos le dio unas palmadas en sus hombros.

Al primer lanzamiento, Castillo pegó largo jonrón por el jardín derecho. Fue su único jit en tres juegos en el Latino, pero era recta, como se lo dijo él, quien fue el primero en abrazarlo. Acto seguido, debió venir al cajón de bateo Yordanis Samón, su refuerzo de lujo para las semifinales. Lo llamó, y este asintió, a fin de darle paso a un gesto de fidelidad, de confianza y de justicia.

Aún no había ganado, aunque el jonrón de Castillo hizo que empezará a vaciarse el coloso del Cerro. Convocó a Jonathan Bridón, que no es Samón, pero sí quien jugó la inicial en toda la campaña, entregándose al máximo. En el rostro del sustituto se veía la satisfacción por la recompensa, y este le devolvió la bondadosa diligencia con una obra de reciprocidad salida de su bate, que se internó en lo profundo de las gradas del jardín izquierdo. Fue su séptimo cuadrangular, ya no decidía nada, pero a Bridón jamás se le va olvidar ese batazo.

A un equipo así es muy difícil ganarle, aun cuando el mismo 19 de mayo dimos a Las Tunas favorita, por encima de los avileños, en una hipotética final, que cada vez está más cerca, pues aun cuando otra vez tuvieron que soportar los aguijonazos de las Avispas, los tuneros lograron aniquilarlas por tercera ocasión.

En Santiago de Cuba, con un hombre que sabe echarse a su equipo arriba, Yosvani Alarcón, los Leñadores ganaban por cómoda pizarra de 11-2. En buena medida, el marcador se apuntalaba en una ofensiva de 11 imparables, cuatro de ellos extrabases. En ese ataque, el receptor apuntó tres incogibles, dos anotadas, tres impulsadas y la mitad de las conexiones de más de una almohadilla de su equipo, que incluyeron un doble, y su jonrón número 200 en los torneos cubanos.

Se convirtió en el pelotero número 44 de nuestra pelota en llegar a esa cifra, y en el cuarto tunero en lograrlo, después de los 300 del gigante Juan Carlos Pedroso, los 252 de Danel Castro y los 221 de Ermidelio Urrutia.

Pese a su cartel de favoritos, los tuneros se enfrentan a un equipo, que para bien del beisbol ha puesto sobre el terreno su adn indómito. Santiago ha anotado 30 carreras en cuatro partidos, 17 de ellas en el último tercio, y siete en el noveno: ante una tropa como esa, sitiada, pues si pierde uno más se habrá materializado la sentencia del 19 de mayo, no hay nada ganado hasta el out 27.

LATINOAMERICANO C H E CAV 000 210 050 8 10 1 IND 000 000 010 1 8 0 G: L. A. Marrero (1-1). P: R. Barreto (0-1) Jrs: Y. Samón, R. Castillo, J. Bridón

GUILLERMÓN MONCADA C H E LTU 200 504 000 11 11 2 SCU 002 001 240 9 15 2 G: A. VALLADARES (4-2) P: A. BISSET (0-2) JS: A. CIVIL (6) JRS: YOS. ALARCÓN, R. BALDOQUÍN, E. SILVA

Tomado de Granma