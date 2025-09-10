Televisión Avileña

Unión Eléctrica reporta desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional

Sep 10, 2025

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó hoy que se produjo una desconexión total del sistema eléctrico nacional (SEN), y que ya comenzó el proceso de restablecimiento.

De acuerdo con la información, publicada en X, la desconexión puede estar asociada a una salida inesperada de la central termoeléctrica (CTE) Guiteras, no obstante se investigan las causas.

La CTE Guiteras, ubicada en la provincia de Matanzas, es el mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba.

Tomado de ACN 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

