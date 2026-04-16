Empresa La Cuba supera plan trimestral pese a crisis energética

Sin inmunidad ante la compleja realidad energética y logística que golpea al país, los trabajadores y directivos de la Empresa Agropecuaria La Cuba, en la provincia de Ciego de Ávila, se niegan a rendirse. Con una voluntad férrea que no se amilana ante los largos apagones ni la carestía de combustibles, el colectivo cerró el primer trimestre de 2026 con resultados productivos y económicos que merecen ser contados.

Según informa el sitio web Cubadebate, la entidad culminó marzo sobrecumpliendo su plan trimestral de producción en un 138 por ciento. Lo estimado era alcanzar las 1165 toneladas (t); la realidad cosechada fue de 1608 t.

El plátano, cultivo insignia de La Cuba, lideró las entregas con 750 t. A este rubro se suman 187 de frijoles, 176 de boniato y 130 de arroz, entre otras producciones que diversifican el empeño agropecuario del territorio.

En términos económicos, el colectivo también celebró: frente a un plan de 90 millones de pesos, lograron producir 116 millones de pesos.

Consultado por el sitio digital acerca de la producción arrocera —un renglón poco habitual en estos lares—, el director de la empresa, Ariel Nieves Concepción, recordó que 2014 fue el año del primer desembarco con ese cultivo, cuando alcanzaron apenas 60 t. Sin embargo, para 2026 la meta es ambiciosa: esperan superar las 500 t de arroz.

La Cuba mantiene su propio mercado en la capital avileña y, pese a las limitaciones con el transporte, continúa enviando producciones de manera regular a territorios como La Habana y Santiago de Cuba, demostrando que, cuando la voluntad no falla, la tierra responde.

Tomado de Invasor