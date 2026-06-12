Yunier Batista recupera dominio en Liga Élite

Después de algunas salidas con complicaciones, el relevista Yunier Batista, refuerzo de Industriales en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, volvió a demostrar su mejor cara en la más reciente subserie y fue el más destacado entre los avileños.

El sábado alcanzó su primer triunfo del torneo, en un relevo que inició a la altura del séptimo capítulo con dos outs, inmediatamente, después de que, Mayabeque, empatara el marcador con racimo de tres carreras.

Con un corredor heredado en la inicial, permitió un doble que colocó hombres en tercera y segunda, pero un ponche disipó la amenaza. En la siguiente oportunidad ofensiva de su equipo recibió el respaldo de una anotación de ventaja.

Luego de eso, la tarea fue más fácil. En el octavo episodio apenas permitió un sencillo de Frederich Cepeda y en el noveno, retiró a los tres oponentes de forma consecutiva con roletazos por el cuadro, llevándose la victoria.

En ese mismo juego, el inicialista de los Tigres, Jonathan Bridón, ligó un imparable con el que impulsó a un compañero.

Al siguiente día, Leñadores de Las Tunas y Cocodrilos de Matanzas sostuvieron un doble encuentro en el Julio Antonio Mella, los únicos desafíos que pudieron celebrar en tierras tuneras.

En el primero de ellos, Fernando De la Paz, por los orientales, recibió un pelotazo en el segundo inning y pisó el home empujado por un doble, a lo que sumó una base por bolas en el tercero. En el choque celebrado a continuación, pegó un sencillo en tres turnos.

El lunes fueron Industriales y Mayabeque quienes disputaron doble cartelera. Esta vez, solo Bridón tuvo presencia por los azules, primero con un sencillo en cinco veces al bate y luego ponchándose como emergente en el enfrentamiento de cierre.

Yunier Batista alcanzó el martes, en el último duelo de la subserie, su octavo salvamento. El lanzador se encargó de mantener la ventaja mínima de una carrera y estuvo en el montículo por espacio de tres entradas sin permitir anotaciones ni hits. Únicamente se le embasaron dos hombres por la vía del boleto, Lázaro Ponce y Frederich Cepeda.

Jonathan Bridón en ese partido no conectó imparables, pero sí entró en circulación dos veces, primero por pelotazo y luego por base por bolas, la cual le propició anotar una de las únicas dos carreras que marcaron los azules.

Por su parte, Leñadores y Cocodrilos no pudieron efectuar sus últimos dos desafíos, los cuales fueron suspendidos por las condiciones del terreno después de las lluvias caídas en el balcón del oriente cubano.

Según las estadísticas recogidas en el sitio web del béisbol cubano, Batista mejoró su efectividad hasta 5.48 carreras limpias permitidas por cada nueve innings, con uno ganado, dos perdidos y ocho salvados que lo colocan como líder del apartado.

En 23 capítulos lanzados ha permitido 20 inatrapables, ha retirado a 12 bateadores por la vía de los strikes y ha otorgado siete bases por bolas, así como tres pelotazos, para un WHIP de 1.17.

Su compañero de equipo, Jonathan Bridón, batea para .275, con 33 imparables en 120 turnos. Cuatro dobles y tres cuadrangulares son los extrabases que ha conectado, al tiempo que tiene 18 carreras impulsadas, 11 anotadas, seis boletos, once ponches, siete pelotazos, OBP de .343 y slugging de .383.

Fernando De la Paz tiene un promedio ofensivo de .203, fruto de 15 hits en 74 veces al bate. Su cantidad de empujadas es ocho y de anotadas nueve, además de acumular 12 pasaportes gratis, seis ponches y tres veces ha sido golpeado por lanzamientos.

Su promedio de embasado sigue siendo positivo, con .337, el slugging es de .216 y a la defensa ha atrapado a seis en intentos de robo de base, mientras, ha permitido que siete corredores se salgan con la suya.

En la finalizada subserie, Industriales y Mayabeque dividieron honores con dos victorias para cada bando y lo mismo hicieron Artemisa y Holguín. Las Tunas y Matanzas también estuvieron parejos, pero con solo uno ganado para cada cual.

Con esos resultados la tabla de posiciones no sufrió cambios en el orden. Los Leones se mantienen como líderes con 21 y 11, Leñadores segundos con 17 y 13, Cachorros terceros con 16 y 16 y los Cazadores cierran la zona de clasificación con 14 y 16. Los Huracanes siguen con grandes posibilidades pues tienen 14 y 17, mientras que los Cocodrilos están muy alejados con 10 y 19.

Está muy cerca de finalizar la fase regular de la Liga Élite, pues apenas son dos las subseries que restan. En la que iniciará este jueves, 11 de junio, se enfrentarán Holguín e Industriales en la capital, Artemisa visitará a Matanzas y Las Tunas recibirá a Mayabeque, en el estadio Julio Antonio Mella.

Tomado de Invasor