Destacan en Majagua importancia de la capa de ozono en jornada educativa comunitaria

Con términos sencillos, para garantizar que niñas y niños se apropiaran del conocimiento, explicó que la capa de ozono, ubicada en la estratósfera, es una frágil franja gaseosa que actúa como un escudo protector natural contra la radiación ultravioleta del sol, la cual puede causar graves daños a los seres humanos, animales y ecosistemas.

Al filtrar la mayor parte de esta radiación perjudicial previene enfermedades como el cáncer de piel, cataratas oculares y el debilitamiento del sistema inmunológico, además de proteger la biodiversidad y el equilibrio climático.

Insistió en que proteger la capa de ozono es vital, no solo para la salud humana y el medio ambiente, sino también para mitigar el cambio climático.

La charla educativa estuvo precedida por un encuentro de conocimientos, durante el cual se constató que los pioneros y pioneras se encuentran sensibilizados con la causa de la protección de la capa de ozono y adquirieron nuevos saberes para accionar en función de resguardarla.

Sobre las aceras de una institución educativa rural que viste sus mejores galas al iniciar un nuevo curso escolar, pioneros y pioneras trazaron con tizas de colores dibujos y palabras que convidan a la comunidad internacional a preservar la capa de ozono y el medio ambiente en sentido general.

En esta jornada también se efectuó la premiación de los alumnos ganadores del concurso de creación infantil convocado a propósito de la fecha, al cual se presentaron 27 dibujos de esa escuela primaria, todos con mensajes que denuncian malas prácticas ambientales y perjudiciales para la capa de ozono, al tiempo que convidan a mantener una actitud responsable con el objetivo de proteger ese escudo natural del planeta.

La relación de ganadores del concurso la integran:

PRIMERA CATEGORÍA (Preescolar a tercer grado)

Primer Lugar Leikiam Suárez González

Segundo Lugar Mailiet Rauco López

Mención Especial Dainier Cervantes Alimentares

SEGUNDA CATEGORÍA (Cuarto a sexto grados)

Primer Lugar Bella Camila Díaz González

Segundo Lugar Roberley Morgado Quintana