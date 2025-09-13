Regresa a Ciego de Ávila Habanensis, la gran fiesta de las artes

La segunda edición de Habanensis, la fiesta de las artes será otra oportunidad para confluir en común espacio todas las manifestaciones, una propuesta cultural de Latin Lulis Producción y que acoge con beneplácito el Consejo Provincial de las Artes Escénicas (CPAE).

Durante el encuentro en la terraza de las artes escénicas, los medios de comunicación, directivos de instituciones e integrantes de proyectos comunitarios, conocieron los pormenores del certamen, pues en esta oportunidad la inauguración se efectuará el venidero 18 de septiembre en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) con una muestra fotográfica de los eventos artísticos ¨Danzar en casa y Habanensis¨.

Como parte de la programación concebida para estos días de arte y cultura, se prevé clases magistrales de canto por parte de la agrupación Coravila, conversatorio sobre literatura bajo la guía del artista de la plástica y escritor Yasmani Rodríguez Alfaro, talleres de dramaturgia, espectáculos y la muestra del documental Repique, repique Juan del director de programas en Televisión Avileña Jorge Luis Neyra.

Dentro de la nómina de invitados figuran el actor Juan Manuel Rivas, el dramaturgo y director de la compañía Teatro del Viento, Freddys Núñez Estenoz, así como la compañía danzaría Iberodance, la pequeña compañía Polichinela, el grupo de modas Guayza, grupos teatrales, artistas e intelectuales del terruño.

Según declaraciones de Lupe Díaz Beracierto, gestora del evento las principales subsedes del certamen son la Asociación Hermanos Saiz, la Uneac, la sala Abdala y la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahig Sainz. Del 18 al 20 del presente mes los avileños podrán disfrutar una cartelera cultural variada para todo tipo de público y sea de interés de promotores, aficionados y gestores que puedan intercambiar y socializar experiencias sobre un evento que se consolida dentro de la programación de las artes escénicas en Ciego de Ávila.