Subserie con presencia avileña termina a favor de Industriales

La subserie entre Las Tunas e Industriales en el estadio Latinoamericano no solamente fue un choque de trenes, sino que también concentró la actividad avileña en la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

En el primer juego, el receptor Fernando de la Paz conectó un doble en el séptimo inning, su primer extrabase de la campaña, y anotó una de las cuatro carreras que los Leñadores fabricaron en ese capítulo.

Las restantes tres de ese racimo se produjeron cuando Yunier Batista, con el juego empatado a tres, permitió un jonrón de Yordanis Alarcón, primer bateador que enfrentó. El batazo encontró a dos en circulación dejados por el anterior lanzador, Fernando Betanzo, quien cargó con la derrota.

Jonathan Bridón apenas recibió un boleto, pero al otro día su aporte ofensivo fue mayor. En la entrada inicial del segundo choque se embasó por error y terminó pisando el home, en el siguiente episodio trajo a un compañero con un doble y anotó otra carrera y en el sexto pegó un imparable.

Por Las Tunas, de la Paz negoció un par de bases por bolas. Finalmente los Leones alcanzaron la victoria 8–1.

El miércoles la presencia avileña fue menor, pues únicamente Fernando fue jugador regular y solo recibió una base por bolas en el séptimo.

Aún así, con empate a tres, Jonathan Bridón bateó como emergente en el octavo episodio y respondió con imparable, pero sin influencia directa en el marcador. Los azules terminaron llevándose el triunfo dejando al campo a los tuneros en el noveno.

Por último, el jueves el pitcheo fue protagonista, con los industrialistas Carlos Cuesta y Juan Xavier Peñalver combinándose para dejar en un hit a los tuneros. En ese desafío Fernando de la Paz recibió base por bolas y Jonathan Bridón fue víctima de un pelotazo.

Jonathan Bridón ha conectado 31 inatrapables en la temporada, con promedio ofensivo de .287, cuatro dobles y tres batazos de vuelta completa, por lo que su slugging es de .407. Además, acumula 17 impulsadas y 11 anotadas, con cinco bases por bolas, nueve ponches y seis pelotazos, para un OBP de .350, según los números del sitio web del beisbol cubano.

Fernando de la Paz ha bateando 14 hits, con un doble como único extrabase y average de .200. Ha empujado a ocho compañeros y ocho veces ha anotado carreras.

Su fuerte sigue siendo la paciencia en el cajón de bateo, con 11 boletos recibidos, se ha ponchado en solo cinco ocasiones y ha sido golpeado en dos, por lo que su OBP es de un buen .325. A la defensa ha tolerado siete bases robadas y ha atrapado a cinco en el intento.

Yunier Batista exhibe un promedio de carreras limpias de 7.13 por cada nueve innings, con 14 permitidas en 17 y dos tercios de entradas lanzadas. Ha perdido dos juegos, sin victorias, en 11 salidas al montículo. Los rivales le han conectado 18 hits, ha ponchado a 11, le ha otorgado boleto a cinco bateadores y ha golpeado a tres, con un WHIP de 1.30.

Además de los tres choques de cuatro que los capitalinos le ganaron a los del balcón del oriente cubano, Artemisa se impuso en par de ocasiones de tres a Mayabeque, pues el último juego fue suspendido por las malas condiciones del terreno y no se había jugado al momento de redactar esta nota. Mientras tanto, Yumurinos y holguineros terminaron con dos victorias para cada bando.

Los Leones son ahora más líderes, con 19 ganados y 9 perdidos, tres juegos por sobre el segundo lugar ocupado por los Leñadores, con 16 y 12. Los Cachorros con 14 y 14 y los Cazadores con 12 y 14 cierran la zona de clasificación. Huracanes y Cocodrilos les siguen con balances de 12 y 15 y de 9 y 18 respectivamente.

Los antepenúltimos enfrentamientos iniciarán a partir del venidero sábado. Artemisa será anfitrión de Holguín, el Nelson Fernández acogerá el duelo entre Industriales y Mayabeque y Las Tunas recibirá a Matanzas en el Julio Antonio Mella.

Tomado de Invasor