Eligen nuevo secretario del Comité Municipal del Partido en Venezuela

El Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Venezuela, provincia de Ciego de Ávila, eligió este miércoles al Doctor en Medicina, Juan Rafael Rasúa Hernández como su nuevo Primer Secretario.

La decisión fue adoptada durante una sesión plenaria del órgano partidista, que también reconoció la labor de la anterior dirigente, Mariana Virgen Rodríguez, quien se desempeñaba hasta la fecha como Primera Secretaria.

Según la informa en su perfil de Facebook Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del PCC en la provincia, a la compañera Mariana Virgen Rodríguez le serán asignadas nuevas responsabilidades administrativas.

Con este cambio en la dirección política del municipio, se reafirma la consigna de actuar Sin Perder Un Día en la implementación de las tareas.

Tomado del perfil de Facebook de Julio Gómez Casanova