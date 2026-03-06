Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Periodistas avileños debaten sobre retos de la comunicación digital

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 6, 2026

Miembros de la sección de base de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) en el Telecentro TV Avileña sostuvieron un taller-debate enfocado en la gestión y generación de contenidos para redes sociales y plataformas digitales, en el contexto de los nuevos hábitos de consumo informativo de la población.

Durante el encuentro, los profesionales del gremio coincidieron en la necesidad de trascender el formato televisivo tradicional y explorar vías creativas y atractivas para captar una audiencia cada vez más volcada hacia el entorno digital, sin renunciar al rigor y la calidad profesional.

La conducción del taller estuvo a cargo de Beatriz Fernández, gestora de las páginas oficiales del canal, y Delicia Leyva Morales, comunicadora institucional de la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat), quien fue invitada al encuentro para socializar las buenas prácticas en comunicación social implementadas por su organización.

En el intercambio se expusieron experiencias y metodologías enfocadas en fomentar la inmediatez y la calidad de la información, ajustadas a lo dispuesto en la Ley 162/2023 de Comunicación Social.

Asimismo, se abordaron los retos que impone la complejidad del momento actual para los medios, lo que —según se valoró— exige elevar la responsabilidad, la transparencia y la veracidad del mensaje con el pueblo, destinatario fundamental del quehacer periodístico.

Al taller asistió también Reina Torres, Directora Provincial de Información y Comunicación Social.

El debate se inscribe en el contexto de la Jornada de la Prensa en Cuba y forma parte de las acciones del gremio en el territorio avileño para perfeccionar su labor en el espacio público virtual.

Tomado del perfil de Reina Torres Pérez

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Socializan en Ciego de Ávila resultados de proyecto sobre enseñanza de la Historia de Cuba

Mar 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sancionados por sabotaje contra obra energética en Ciego de Ávila

Mar 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Instalará Florencia generación fotovoltaica en centros de importancia

Mar 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Socializan en Ciego de Ávila resultados de proyecto sobre enseñanza de la Historia de Cuba

6 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sancionados por sabotaje contra obra energética en Ciego de Ávila

6 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Instalará Florencia generación fotovoltaica en centros de importancia

6 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Periodistas avileños debaten sobre retos de la comunicación digital

6 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila