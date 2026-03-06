Instalará Florencia generación fotovoltaica en centros de importancia

Un grupo de 11 kits de generación y almacenamiento de energía eléctrica a partir de paneles solares fotovoltaicos, cada uno con dos kilowatts de potencia y adquiridos por el gobierno cubano, serán instalados en varias instituciones del municipio de Florencia.

Los dos policlínicos del territorio, tanto el de Tamarindo como el de la cabecera, recibirán uno en cada caso, al igual que las dos sucursales del Banco Popular de Ahorro, ubicadas en los mismos poblados. En la sucursal del Banco de Crédito y Comercio se instalarán dos de los equipos.

El resto de los kits se destinan a la Casa de Abuelos, la Funeraria de Florencia, las dos oficinas comerciales de la Organización Básica Eléctrica de la demarcación y el Hogar de Ancianos. En el caso de este último centro, se sumará a otro que ya se instaló allí con anterioridad, en un momento en el que la Escuela Especial igualmente fue beneficiada.

Así lo informó Ariel Menejía Sánchez, intendente del municipio, quien también indicó que los inversores, paneles y vigas para las bases ya están en el territorio, además de señalar que el montaje de la tecnología se hará en cuanto lleguen las baterías y se contrate la mano de obra.

Con respecto a la posible colocación de módulos como estos para alimentar las torres de transmisión de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, explicó que el consumo de estas no se satisface con la potencia de los nuevos equipos, por lo que queda pendiente para otro momento.

Danysell Cañizares Carbonell, viceintendente que atiende los programas económicos, recordó además la existencia de un proyecto de desarrollo local destinado a colocar luminarias que se recargan con energía solar en lugares importantes del poblado cabecera, sobre el cual aseguró que ya se han dado los primeros pasos.

La apuesta por la producción de energía a partir de fuentes renovables es una prioridad en medio de la crisis energética en la que se encuentra nuestro país, agravada por las recientes medidas del gobierno de los Estados Unidos con el fin de limitar el acceso de Cuba a combustibles fósiles.

Tomado de Invasor