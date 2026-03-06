Televisión Avileña

Ciego de Ávila Destacada Economía

Ultiman detalles en parque fotovoltaico de Majagua

Mar 6, 2026

A pocos días de la llegada a Ciego de Ávila del equipo técnico asesor de la República Popular China, los trabajos de montaje en el Parque Solar Fotovoltaico del municipio de Majagua marchan a todo ritmo. La misión de los especialistas asiáticos será determinar las condiciones de la instalación para su posible puesta en marcha.

El ingeniero Daniel Carrasco Camejo, inversionista del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la provincia, precisó que en estos momentos las acciones se centran en los detalles tecnológicos finales, con vistas a superar exitosamente la revisión por parte de los expertos del país donante.

Entre las labores que se ejecutan, la fuente mencionó el montaje de los contenedores primarios y secundarios, así como la conexión de los cables a las cajas concentradoras y los inversores. Estos pasos resultan vitales para que los 9 048 paneles, distribuidos sobre 348 mesas, puedan transportar la energía que generen hasta los consumidores finales.

El parque solar, que llevará el nombre de Ángel del Castillo Agramonte, comenzará a operar en correspondencia con los resultados de la inspección, prevista para iniciar el martes 10 de marzo. Con una capacidad de generación de 5 MW/h, constituye el único en la provincia avileña que contará con baterías para mantener la estabilidad del proceso, incluso ante las variaciones en la intensidad de la radiación solar.

Tomado de Invasor 

