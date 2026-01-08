Televisión Avileña

Abogan por mejoras en higiene comunal en Morón

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 8, 2026

El municipio de Morón realiza un esfuerzo adicional para mejorar la higiene comunal, a pesar de enfrentar una severa carencia de recursos, en especial de equipos para la recogida diaria de los desechos sólidos que se acumulan en el entorno urbano.

Actualmente, la recolección depende de un solo carro colector en buen estado, especializado en esta tarea, complementado con el apoyo de equipos de otros organismos durante los fines de semana. Si bien este esfuerzo logra recoger una parte significativa de los residuos, las autoridades locales reconocen que no es suficiente para cubrir toda la demanda del territorio.

De forma paralela, se lleva a cabo la acción «Cambio de Labor» los días viernes. En ella, trabajadores de centros y entidades del perímetro urbano dedican las mañanas a la limpieza de áreas públicas, enfocándose principalmente en calles y aceras.

No obstante, estos esfuerzos institucionales se ven obstaculizados por las indisciplinas sociales. El depósito de basura en lugares inadecuados sigue siendo un fenómeno negativo que atenta contra la higiene, ya que propicia la creación de criaderos de mosquitos y el deterioro de la estética ambiental.

 

Tomado de Radio Morón

