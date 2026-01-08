Enriquece donativo patrimonio documental en Ciego de Ávila

El Archivo Histórico Provincial de Ciego de Ávila Brigadier José Ambrosio Gómez Cardoso enriqueció su patrimonio documental al recibir una donación de las Obras Completas de José Martí y textos de corte jurídico, como las constituciones rigentes en diferentes etapas del proceso revolucionario cubano.

Yamir Rivero Zamora, directora de la referida institución, apreció el incalculable valor de ese gesto y explicó que los fondos documentales cedidos están a disposición del público para el estudio y actividades investigativas.

La entrega insta a continuar la recuperación de documentos personales de Carlos Ramírez Ruiz, prestigioso y fallecido jurista avileño, cuya hija se mostró satisfecha con esta entrega por facilitar el estudio, la investigación y difusión de la historia y el ordenamiento jurídico en Cuba.

Rivero Zamora expuso que el donativo es aliciente para continuar salvaguardando el legado del prominente jurista, lo que satisfará el anhelo de investigadores y ampliará el primer fondo documental de corte jurídico en el territorio avileño.

Beatriz Ramírez, donante de los materiales que correspondieron a su padre, recibió el agradecimiento de los trabajadores del Archivo Histórico Provincial y se mostró satisfecha por la contribución de su familia al patrimonio documental local y del país.

Carlos Ramírez Ruiz fue el primer director provincial de Justicia en Ciego de Ávila, también se desempeñó en el Sistema de Tribunales local y, después de jubilado, continuó aportando al ejercer como Secretario del Consejo de Gobierno del Tribunal Provincial Popular.

La colección de las Obras Completas de José Martí igualmente representa una contribución de excepcional valor para los fondos de la biblioteca del Archivo Histórico.

El reconocido como Héroe Nacional de Cuba fue una figura intelectual y política crucial del siglo XIX cubano, incluido entre los pensadores más influyentes de América Latina, por tanto, sus textos son fuentes primarias insustituibles para estudiar el proceso independentista, el antiimperialismo y la unidad latinoamericana.

