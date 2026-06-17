Activan en Morón las Fuerzas de Acción Pioneril

Las Fuerzas de Acción Pioneril (FAPI) se activaron en cada una de las instituciones educativas pertenecientes a la Organización de Pioneros en el municipio de Morón.

En esta primera etapa, los pioneros moncadistas responden al llamado de su organización con diversas acciones: el ahorro energético mediante la activación de las patrullas Click, trabajos socialmente útiles en escuelas y comunidades, tareas de apoyo en huertos, parcelas y organopónicos, encuentros con la historia, y la limpieza de tarjas y monumentos.

Otras acciones de las FAPI en el territorio moronense incluyen la reparación de la base material de estudio, la siembra de árboles y actividades dirigidas al cuidado del medio ambiente.

Surgidas en 1991, tras el Primer Congreso Pioneril, las FAPI se han convertido en un verdadero aporte de la organización más joven al desarrollo socioeconómico del país.