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Realizan en Morón jornada de prevención contra las drogas (+Fotos)

PorKenia Lopez Martinez

Jun 17, 2026

Con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad y contribuir a la prevención del consumo de drogas y sustancias nocivas, fundamentalmente entre adolescentes y jóvenes, la institución educativa Benito Juárez, del municipio Morón, es sede de una jornada de concienciación.

La iniciativa se extenderá hasta el próximo 24 de junio y contará con la participación de alumnos y maestros de otros centros educacionales del territorio.

Charlas impartidas por la Fiscalía Municipal y la Dirección General de Salud, la participación activa de docentes y familias, el empleo de materiales didácticos, testimonios reales y dibujos alegóricos forman parte de cada una de las sesiones de trabajo, todas encaminadas a sensibilizar a los jóvenes sobre los riesgos de este flagelo social.

La adolescencia y la juventud son etapas de búsqueda de identidad y aceptación, razón por la cual estos grupos pueden resultar más vulnerables al consumo de sustancias tóxicas y nocivas. De ahí que la prevención, junto al acompañamiento de la familia y la escuela, se conviertan en herramientas clave para evitar este peligro.

 

Cada actividad culmina reforzando el mensaje de que, con las drogas, mejor no empezar, premisa que constituye la prioridad fundamental de la jornada.

Por Kenia Lopez Martinez

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