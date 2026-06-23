Kebert marcha segundo en el Capablanca

Tras una apertura Reti, que se extendió a 71 lances, el Maestro FIDE avileño Kebert Solares Orozco (2374) acordó la división del punto con el Maestro Internacional argentino Ilan Schnaider 2431, al jugarse la sexta fecha del LIX Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca In Memoriam que tiene por sede el Hotel Nacional, en la capital cubana.

Kebert, quien condujo las piezas negras, cometió una imprecisión en el movimiento 24 y entonces los modelos computarizados reflejaron ventaja para su contrincante, pero este, unos lances después, también cometió una pifia y volvió el equilibrio de la partida.

Ahora el avileño suma 4,5 puntos de seis posibles y aparece igualado en el segundo puesto junto a otros cinco jugadores. La lid la lidera el Gran Maestro cubano Dylan Berdayes 2460, con media unidad más que sus seguidores en la tabla.

Este lunes Kebert tendrá una difícil tarea ante el GM cubano Roberto Elías Reyes 2506 quien es el de mayor Elo de los 122 jugadores que intervienen en el certamen.

La quinta ronda de este domingo trajo consigo también el triunfo del jovencito avileño Bryan León Infante 2162 tras doblegar al también antillano Javier Borges 1987 por lo que avanzó hasta el puesto 51.

Tomado de Invasor