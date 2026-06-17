Sesiona en Cuba Pleno extraordinario del Comité Central del Partido

Sesiona desde este miércoles en Cuba el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido.

Según divulgó el PCC en su portal web, el objetivo de la reunión es evaluar propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el Primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, en recientes declaraciones a la prensa nacional.

Se trata de más de una veintena de medidas orientadas a actualizar el modelo económico, impulsar la producción y fortalecer la gestión estatal y territorial en medio de los desafíos que enfrenta la economía cubana.

Entre las principales propuestas figura la eliminación de la obligatoriedad de realizar operaciones de importación y exportación a través de empresas estatales, lo que permitiría una participación más directa de los actores económicos.

Asimismo, se prevén incentivos arancelarios para la importación de materias primas destinadas a la producción nacional y una reorganización de las cadenas logísticas para favorecer las exportaciones y la captación de divisas.

El plan contempla además una mayor autonomía para las empresas estatales, que podrían definir sus propios sistemas salariales y ampliar sus facultades comerciales. En materia de descentralización, las iniciativas otorgarían mayores competencias a los municipios para gestionar divisas, autorizar negocios y participar directamente en actividades de comercio exterior.

También se impulsa una reforma institucional que reduciría el número de ministerios de 27 a 21.

Las propuestas incluyen la ampliación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), la flexibilización de las actividades permitidas al trabajo por cuenta propia y la apertura de mecanismos que faciliten la inversión de cubanos residentes en el exterior.

En el sector agropecuario, se prevén nuevas regulaciones para agilizar la entrega de tierras productivas y reducir significativamente las áreas agrícolas ociosas.

En el ámbito social, el programa propone avanzar desde los subsidios universales a productos hacia un sistema focalizado en personas y familias vulnerables, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer las políticas de protección social.

Las transformaciones también abarcan el sector energético, donde se proyecta impulsar la movilidad eléctrica, incorporar nuevos actores a la generación de energía y acelerar las inversiones en proyectos fotovoltaicos.

Díaz-Canel afirmó recientemente que las reformas ya cuentan con consenso político y se encuentran en su fase final de ajustes conceptuales.

Tras su evaluación por el Comité Central del PCC, las propuestas deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular para su aprobación definitiva.

El pleno extraordinario se desarrollará en un momento clave para la economía cubana, marcada por limitaciones productivas y escasez de recursos debido al impacto de la política de bloqueo que aplica el Gobierno de Estados Unidos contra la isla desde hace más de seis décadas.

Tomado de Invasor