Homenaje póstumo en Ciego de Ávila al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez

La provincia de Ciego de Ávila se viste de luto y recogimiento este martes para rendir tributo a uno de los hijos más distinguidos de la Revolución Cubana.

La sede del Gobierno Provincial del Poder Popular será el epicentro del homenaje póstumo al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, quien falleciera el pasado domingo 21 de junio.

El tributo, que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, se enmarca en el Duelo Oficial decretado por el país, vigente desde las 6:00 a.m. de este martes hasta la medianoche.

En este espacio, los avileños, junto a las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, tendrán la oportunidad de plasmar su respeto y admiración por el eterno combatiente.

Nacido el 28 de abril de 1932 en Artemisa, en el seno de una familia humilde de extracción obrera, Ramiro Valdés forjó, desde muy joven, una conciencia política que lo llevó a integrarse a la lucha clandestina contra la dictadura de Fulgencio Batista. Su incorporación al Movimiento 26 de Julio marcó el inicio de una trayectoria de entrega absoluta.

Su nombre quedó grabado con letras de oro en la historia patria al participar, con apenas 21 años, en el asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Aquella acción heroica, que reencendió la llama de la liberación nacional, le costó el cautiverio en el Presidio Modelo de Isla de Pinos, aunque ni el encierro, ni el exilio posterior, en México, mermaron su espíritu revolucionario.

Fue uno de los 82 expedicionarios del yate Granma, desembarcando el 2 de diciembre de 1956 para iniciar la guerra en la Sierra Maestra. Bajo el mando directo del Comandante en Jefe Fidel Castro, combatió en la Columna 1 “José Martí”. Sin embargo, fue en 1958, al ser seleccionado para integrar la Columna Invasora No. 8 “Ciro Redondo”, al mando del Che Guevara, donde su arrojo alcanzó dimensión épica.

Como Jefe del Pelotón de Vanguardia, Ramiro Valdés protagonizó la heroica marcha, desde la Sierra Maestra, hasta el centro del país, siendo decisivo en la liberación de Villareal y en la Batalla de Santa Clara, acción que precipitó la huida del tirano y selló el Triunfo Revolucionario del 1ro. de enero de 1959.

El triunfo no significó un descanso para el joven Comandante. Fiel a la confianza depositada por Fidel, Ramiro Valdés asumió la alta responsabilidad de fundar y dirigir la seguridad cubana como Jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, sentando las bases de un cuerpo defensor del pueblo. Posteriormente, como Ministro del Interior en diferentes etapas, salvaguardó la seguridad del Estado frente a las agresiones del imperialismo y la contrarrevolución interna.

Su impronta quedó sellada en la estructura política del país. Fue fundador del Partido Comunista de Cuba y miembro de su primer Comité Central en 1965. Desde el I Congreso en 1975, integró el Buró Político, la máxima dirección política de la nación, responsabilidad que mantuvo hasta sus últimos días.

Como Diputado a la Asamblea Nacional y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, contribuyó a la implementación de los programas económicos y sociales del Gobierno Revolucionario.

En justo reconocimiento a su trayectoria de consagración total a la Patria, el Consejo de Estado le confirió el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y le impuso la Orden Máximo Gómez de Primer Grado, entre otras altas condecoraciones.

Al momento de su partida, Ramiro Valdés Menéndez se desempeñaba como Vice primer ministro, manteniéndose como un activo y lúcido dirigente en la primera línea de la construcción socialista y la defensa del legado histórico de Fidel.

Hoy, Ciego de Ávila se suma al dolor de toda Cuba. La jornada de homenaje, en la sede del Gobierno Provincial, es una oportunidad para que el pueblo avileño, al igual que el resto de la isla, reconozca en la figura del Comandante Valdés la síntesis de la rebeldía, la lealtad y la dignidad que han caracterizado a la Revolución Cubana durante más de seis décadas. Su ejemplo permanecerá entre nosotros como guía y estandarte.

Tomado de Invasor