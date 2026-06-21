El orgullo de Dayalis

“Vivo orgullosa de ser miembro de un colectivo de excelencia en la investigación científica”, expresa Dayalis Pardo Martínez, especialista en gestión del capital humano en el Centro de Bioplantas, perteneciente a la Universidad Máximo Gómez Báez (Unica), de la provincia de Ciego de Ávila.

Se conoció recientemente que sus compañeros de labor alcanzaron el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2025, al ser la institución avileña ejecutora principal en dos trabajos galardonados.

El lauro fue para Bioproductos a partir de Nicotiana tabacum y Morinda royoc: Estrategia biotecnológica para una agricultura sostenible, reconocida en la categoría de Ciencias Agrarias y de la Pesca.

El estudio, desarrollado en colaboración con entidades de Cuba y otros países, propone alternativas de control biológico para fitopatógenos a partir de extractos vegetales obtenidos con solventes de producción nacional, con potencial para reducir el uso de agroquímicos dañinos.

El otro galardón correspondió a Contribuciones a la fitoquímica, farmacología y conservación de plantas que crecen en la región centro oriental de Cuba, premiado en Ciencias Naturales y Exactas, una investigación que integra el estudio de cuatro especies vegetales endémicas o amenazadas con resultados publicados en 23 artículos científicos.

En tanto, Lisbeth Pérez Bonachea, también de Bioplantas, conquistó una mención en la categoría de Jóvenes Investigadores en Ciencias Agropecuarias.

En calidad de sindicalista y entre los siete con la condición de delegados directos por Ciego de Ávila, a las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, programadas para los días 26 y 27 del presente mes, Dayalis afirma sentir también un inmenso orgullo “porque en medio de las adversidades que enfrenta el país, nuestro Centro de Bioplantas y la Universidad Máximo Gómez Báez ratifican su potencial científico y no nos detenemos ante los desafíos en la gestión del conocimiento y el empeño por lograr la sostenibilidad, en lo fundamental, de los programas agroalimentario y medioambiental”.

Tomado de Trabajadores