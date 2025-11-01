Actualizan sobre el restablecimiento gradual de los servicios de transporte

Actualización sobre el restablecimiento de los servicios:

Ómnibus Nacionales:

Tal y como se informó en la nota del día 30 de octubre de 2025, en el día de ayer se restablecieron los servicios de ómnibus nacionales para las provincias Camagüey, Las Tunas y Holguín. En el caso de las dos últimas, solo a sus cabeceras provinciales como origen o destino de rutas de la programación nacional.

Las salidas se comportaron de la siguiente forma:

Camagüey:

Destino Matanzas y Chambas salió sin dificultades a la hora prevista.

Las Tunas:

Destino Camagüey y Holguín salió sin dificultades a la hora prevista.

Holguín:

Destino La Habana: Salida con retraso, por falta de electricidad para abastecer el ómnibus y demoras en la llegada de los pasajeros a la terminal por las inclemencias del tiempo.

Destino Cienfuegos: Cancelado, por no presentarse ningún pasajero a la salida.

Destino Santa Clara: Salida con retraso, por falta de electricidad para abastecer el ómnibus y demoras en la llegada de los pasajeros a la terminal por las inclemencias del tiempo.

Desde La Habana, hasta al cierre de esta información, solo se realizó la salida de un ómnibus con pasajeros para las provincias:

Camagüey: 15 pasajeros.

Las Tunas: 18 pasajeros.

Holguín: 19 pasajeros.

Reiteramos que se mantienen suspendidos los servicios de la programación nacional de la Empresa Ómnibus Nacionales, incluido VIAZUL y los servicios de fletes desde y hacia las provincias Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo hasta tanto las condiciones permitan la circulación segura de los medios.

Servicios Ferroviarios:

Trenes Nacionales y locales de Pasajeros:

Se mantienen cancelados los servicios de trenes nacionales y locales de pasajeros desde y hacia todos los destinos del oriente cubano (Guantánamo; Santiago de Cuba; Holguín y Bayamo-Manzanillo).

Se anexa tabla con la precisión de cada tren.

Las fuerzas especializadas de la Unión de Ferrocarriles de Cuba trabajan en la inspección de los diferentes tramos de las vías situadas fundamentalmente en las provincias Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, además de haberse iniciado las labores de restablecimiento en aquellos tramos que las condiciones así lo han permitido.

Vuelos nacionales e internacionales:

Se mantienen las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín y se restablecen en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba, en condiciones básicas en este último.

Ambas instalaciones dañadas por el huracán Melissa ya recobran su vitalidad.

Reiteramos que los pasajeros de vuelos que han sido cancelados deben ponerse en contacto con las aerolíneas para la reprogramación de sus viajes.

Sistema marítimo portuario:

Transportación marítima de pasajeros:

En el día de hoy se realizaron dos viajes de catamarán entre los puertos de Nueva Gerona y Batabanó, lográndose transportar un número importante de pasajeros que estaban pendientes desde los días de la cancelación.

Infraestructura vial:

Las fuerzas especializadas de los gobiernos locales, junto al ministerio de la construcción, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y nuestro ministerio, continúan trabajando en el restablecimiento de los viales para asegurar la circulación segura de los medios, existiendo todavía algunos municipios y asentamientos donde no es posible la circulación vehicular. A medida que los viales se vayan restableciendo, informaremos oportunamente. No obstante, se orienta tomar precaución durante los desplazamientos para evitar accidentes viales.

La Habana, 31 de octubre de 2025

¨Año 67 de la Revolución¨

Ministerio del Transporte de la República de Cuba

Tomado de Granma