Ágape: canción y amistad en el Piña Colada

Comenzó en Ciego de Ávila la vigésimo tercera edición del Piña Colada, que ofrece una variada programación que incluye conciertos, peñas y un encuentro internacional de cultura y tradiciones.

El Patio de la Uneac se vistió de gala para recibir un ágape muy especial: una descarga entre amigos, organizada por los anfitriones Oristela Pérez Betanzos y Héctor Luis de Posada.

En el espacio dedicado a la nueva trova, canciones de Simbio Rodríguez, Pablo Milanés y Santiago Feliú fueron interpretadas magistralmente por Luis Miguel Lago y Estrellada Vergara, quienes derrocharon arte y cubanía como parte de las actividades del Piña Colada.



Temas insignes de la música cubana como «La gota de rocío» y «Amor de Pablo» llenaron de voces y sentimiento el patio de la Uneac avileña, convirtiendo la noche en un abrazo colectivo donde la canción y la amistad fueron los verdaderos protagonistas.

Un momento especial fue la presencia de Alejandro Phillips, actor y comediante avileño, protagonista de la película Tío Filo, del director Alejandro Gil —actualmente en postproducción—. Phillips compartió los retos que tuvo que asumir para acercarse a la figura de Teófilo Stevenson.

Variadas actividades tendrán lugar en Ciego de Ávila durante la vigésimo tercera edición del Piña Colada.