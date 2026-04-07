Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Cultura Destacada

Ágape: canción y amistad en el Piña Colada

PorMariesly Wong Morales

Abr 3, 2026

Comenzó en Ciego de Ávila la vigésimo tercera edición del Piña Colada, que ofrece una variada programación que incluye conciertos, peñas y un encuentro internacional de cultura y tradiciones.

El Patio de la Uneac se vistió de gala para recibir un ágape muy especial: una descarga entre amigos, organizada por los anfitriones Oristela Pérez Betanzos y Héctor Luis de Posada.

En el espacio dedicado a la nueva trova, canciones de Simbio Rodríguez, Pablo Milanés y Santiago Feliú fueron interpretadas magistralmente por Luis Miguel Lago y Estrellada Vergara, quienes derrocharon arte y cubanía como parte de las actividades del Piña Colada.


Temas insignes de la música cubana como «La gota de rocío» y «Amor de Pablo» llenaron de voces y sentimiento el patio de la Uneac avileña, convirtiendo la noche en un abrazo colectivo donde la canción y la amistad fueron los verdaderos protagonistas.

Un momento especial fue la presencia de Alejandro Phillips, actor y comediante avileño, protagonista de la película Tío Filo, del director Alejandro Gil —actualmente en postproducción—. Phillips compartió los retos que tuvo que asumir para acercarse a la figura de Teófilo Stevenson.

Variadas actividades tendrán lugar en Ciego de Ávila durante la vigésimo tercera edición del Piña Colada.

Por Mariesly Wong Morales

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Cultura

Félix Zayas Sarabia, el recolector de cubanidades

Abr 6, 2026 Vasily MP
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

64 años de vida silvestre en el corazón de Ciego de Ávila

Abr 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Deporte

Bryan fue cuarto en Centroamericano de Ajedrez U-20

Abr 6, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Cultura

Félix Zayas Sarabia, el recolector de cubanidades

6 de abril de 2026 Vasily MP
Cuba

Saltar

6 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

El trabajo a distancia y el teletrabajo en el Derecho Laboral cubano

6 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Internacionales

Apoyo a Cuba en España y cargamentos solidarios

6 de abril de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila