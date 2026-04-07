Piña Colada: pasión árabe en el boulevard avileño

El ritmo de las darbukas y el brillo de los velos invadieron este viernes el Boulevard Avileño, durante una presentación de la agrupación Danza Alrabiak en el marco del Festival Piña Colada y el aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Perteneciente a la Unión Árabe de Ciego de Ávila, la agrupación ofreció un espectáculo que fusionó la mística de Oriente con la calidez del público cubano, bajo la dirección de la instructora Yanetsy Lorenzo Mejías.

Las bailarinas de Alrabiak desplegaron coreografías que abarcaron desde el folclor tradicional libanés hasta fusiones contemporáneas. Cada movimiento de cadera y cada giro fueron coreados por un público que no dudó en aplaudir y registrar el momento.

El Festival Piña Colada, reconocido por promover las artes y las tradiciones populares en la provincia, encontró en la danza árabe un espacio para la diversidad cultural. De manera simultánea, la presentación sirvió como homenaje a las cuatro décadas de la AHS, organización que ha nutrido la creación joven en todo el país.