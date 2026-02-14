Televisión Avileña

Agradece Díaz-Canel envío de ayuda de México

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Feb 13, 2026

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció hoy al gobierno y pueblo de México, y en especial a la presidenta Claudia Sheinbaum, por el envío de ayuda humanitaria a la Isla.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «#GraciasMéxico. Gracias, querida @Claudiashein. Las ayudas humanitarias de nuestros hermanos mexicanos valen no sólo como carga material. En ellas viajan la solidaridad, la amistad y la ejemplar historia de soberanía y respeto al derecho ajeno que distinguen a #México».

 

El mensaje del jefe de Estado cubano constituye un reconocimiento al gesto solidario de la nación azteca, que en días recientes envió más de 800 toneladas de alimentos e insumos a la Mayor de las Antillas, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y las medidas unilaterales para impedir la llegada de combustible a la Isla.

La ayuda material, trasladada en dos buques de la Armada de México, incluyó productos básicos como leche, arroz, frijol, atún y artículos de higiene, y ha sido ampliamente reconocida por el pueblo y las autoridades cubanas como una muestra genuina de hermandad entre ambas naciones.

Tomado de ACN

