Condenan en la ONU bloqueo de combustible de Estados Unidos contra Cuba

Varios titulares de mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitieron hoy, de manera conjunta, una declaración pública condenando la orden ejecutiva emitida el pasado 29 de enero por el gobierno de los Estados Unidos, mediante la cual se autoriza la imposición de aranceles comerciales a países que suministren petróleo a Cuba

Los expertos calificaron esta acción como una “grave violación del Derecho internacional”. Señalaron que “se trata de una medida de coerción unilateral extrema con efectos extraterritoriales, a través de la cual Estados Unidos busca presionar a Cuba y obligar a terceros Estados soberanos a modificar sus relaciones comerciales lícitas”.

Igualmente, los expertos de la ONU expresaron que la orden ejecutiva “viola de manera directa los principios de igualdad soberana, no injerencia y libre determinación de los pueblos”.

Subrayaron que carece totalmente de credibilidad la alegación de que Cuba es una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y que apoya a “grupos terroristas transnacionales”. Tales acusaciones, indicaron, tienen como único propósito tratar de justificar la imposición de un bloqueo energético a la nación cubana.

Los expertos expresaron profunda preocupación por las consecuencias humanitarias de estas medidas extremas, que equipararon a un acto de castigo colectivo, violatorio de los derechos humanos del pueblo cubano.

Los Relatores Especiales y Expertos independientes de la ONU que emitieron la declaración instaron al gobierno de los Estados Unidos a revocar de inmediato la orden ejecutiva y poner fin al uso de medidas económicas extraterritoriales.

Finalmente, llamaron a todos los Estados a no reconocer ni validar estas acciones del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

