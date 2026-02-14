Televisión Avileña proyecta calidad con enfoque en el televidente

En la reunión de balance realizada en la Televisión Avileña, directivos y trabajadores del medio evaluaron la gestión del pasado año y proyectaron estrategias para el perfeccionamiento de sus contenidos y procesos productivos.

Durante el encuentro se abordaron diversas aristas del quehacer del telecentro, desde la gestión de programación —donde se destacó el rescate de espacios juveniles y la transmisión del programa «Semblanza de mujer», dedicado a resaltar la labor de mujeres destacadas en la provincia— hasta la necesidad de que los periodistas del medio se integren con mayor eficacia a la multimedialidad y a la producción de contenidos para plataformas web.

En el orden técnico y organizativo, se discutieron temas medulares como la capacitación del personal, los cursos de cámara y dirección, la recuperación de equipos por los propios trabajadores, las dificultades con el transporte y el impacto del éxodo de profesionales en la planta.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo del colectivo para asumir con calidad dos etapas cruciales de 2025: la cobertura de las actividades previas al 26 de julio —incluida la gala, el acto central y las Mesas Redondas transmitidas desde Ciego de Ávila—, así como la posterior epidemia de Chikungunya, que afectó también a trabajadores del canal sin que se detuvieran las transmisiones.

El telecentro reconoció además la labor de sus trabajadores más destacados durante el período.

En la jornada, el realizador y director de programas Jorge Luis Neyra ofreció una reflexión que marcó el cierre del balance. «Tiene que ser un orgullo para todos nosotros trabajar en un medio de prensa como la televisión, al que muchas personas acuden para informarse y entretenerse. No debemos olvidar el respeto a los televidentes. Da igual si nos ve un viejito en un pueblo de Violeta o alguien desde su casa en Bolivia; ellos merecen recibir espacios de calidad. Sintámonos orgullosos por eso», expresó.