Ahorra millones Avilmat

Mantener activas todas sus unidades empresariales de base es una de las fortalezas de Avilmat en las que son protagonistas los innovadores y racionalizadores

Sus innovadores se imponen a los desafíos de estos tiempos de crisis económica, financiera y energética. Prepara foro empresarial ese colectivo Vanguardia Nacional

Mantener la vitalidad de la maquinaria industrial, diversificar las producciones y asegurar su calidad, constituyen prioridades potenciadas por innovaciones de impacto económico y social, en la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila.

Las 188 inventivas aplicadas y presentadas este año en el Fórum por la Innovación de las unidades empresariales de base (UEB) pertenecientes a la entidad, ahorraron más de cuatro millones de pesos, principalmente en la misión de disminuir importaciones de costosos equipos y piezas de repuesto.

Geidys Martínez Pelegrín, jefa del área de desarrollo en esa empresa conocida por Avilmat, informó que en los puestos de trabajo surgieron iniciativas en relación con la fabricación, recuperación y adaptación de piezas al equipamiento de las fábricas y de transportación de cargas; soluciones culinarias en la unidad de servicios especializados; construcción de máquinas destinadas a la producción de materiales de construcción; elaboración de mortero para junta a partir cemento gris y pintura; y la confección de moldes para la fundición de tanques de hormigón de 800 y 1200 litros de agua, entre otras realizaciones.

Dijo que en la actualidad se encuentran en los preparativos del foro empresarial. Precisó que la fecha de realización está pendiente de aprobación, aunque se razona que pudiera enmarcarse en el programa de las actividades de homenaje de la Jornada Nacional por el Día del Innovador que cada año acontece en octubre.

Rememoró que en la edición del pasado año debatieron en comisiones sobre el tema de la innovación y la sostenibilidad que incluyó trabajos relacionados con nuevos materiales de construcción, medio ambiente, energías eficientes, sistemas constructivos, diseños, sistemas de gestión, optimización de procesos y herramientas para las labores constructivas.

Teniendo en cuenta que potenciar la innovación en Avilmat es más que una estrategia empresarial, en el evento celebrado en 2025 fueron agasajados los ganadores del premio Relevante correspondiente a las soluciones a la máquina productora de bloques criollos de siete centímetros, en la UEB Terracecar; la recuperación del reto martillo para romper las piedras sobre medida después de las voladuras con explosivos en las canteras del municipio de Chambas; y la recuperación de los paneles de filtrado del grupo compacto de lavado de la planta César Escalante, de la UEB Cantera Jiquí.

Otros aniristas resultaron destacados, ganadores de menciones y de la condición 8 de octubre, distinción otorgada por el Buró Nacional de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores, reconocimiento este último alcanzado también por el colectivo de la entidad.

En reciente reunión del consejo de dirección de esta empresa estatal socialista, se analizó el cumplimiento de los planes de producción, las exportaciones, las ventas, los ingresos en divisas, así como también evaluaron las acciones encaminadas a la materialización de las 176 medidas económicas y sociales que se implementan en el sistema empresarial cubano.

Tomado de Invasor