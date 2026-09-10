La virgen de los mambises y del pueblo cubano

Como se conoce, la Virgen de la Caridad fue venerada con devoción por los soldados mambises, que la llamaban la Virgen Mambisa, a quien se encomendaban espiritualmente antes de iniciar cada combate

La primera coronación canónica de la virgen por decisión del papa Pío XI ocurrió el 20 de diciembre de 1936, por el Arzobispo de Santiago de Cuba. Foto: Revista Bohemia

Un numeroso grupo de veteranos de las guerras de independencia suscribió y envió, el 24 de septiembre de 1915, una carta a su Eminencia el Papa Benedicto XV, solicitándole reconocer a la Virgen de la Caridad del Cobre como Patrona de Cuba.

Cerca de 2 000 veteranos mambises cabalgaron, ese día de septiembre, desde Santiago de Cuba hasta El Cobre, para apoyar la petición al Papa. Al frente de la caballería estaban los mayores generales del Ejército Libertador cubano Jesús (Rabí) Sablón Moreno y Agustín Cebreco Sánchez, junto a otros oficiales y soldados.

Como se conoce, la Virgen de la Caridad fue venerada con devoción por los mambises, que la llamaban la Virgen Mambisa, a quien se encomendaban espiritualmente antes de iniciar cada combate.

Numerosas fábulas y leyendas se han formado en torno a la aparición de la Virgen del Cobre. Al respecto, la destacada historiadora doctora Olga Portuondo Zúñiga, en su obra La Virgen de la Caridad del Cobre. Símbolo de cubanía, dice:

«En la mayoría de las versiones de la imaginaría popular contemporánea sobre el hallazgo de la Virgen del Cobre por tres pescadores que navegan en el bote sobre las aguas de la bahía de Nipe, se dan por blancos los dos que van a cada extremo, por negro, el que va en el centro, este último en postura de veneración, mientras los primeros reman»

El 8 de diciembre de 1869, fuerzas mambisas al mando del Brigadier Félix Figueredo ocuparon el poblado de El Cobre, luego de que las tropas españolas abandonaran su guarnición en la Hospedería y en el Santuario; ocasión que aprovecharon los soldados mambises para visitar el Santuario y ofrecerle sus respetos a la virgen.

Se dice que Carlos Manuel de Céspedes también visitó el santuario y, acompañado por numerosos vecinos y soldados, le rindió tributo a la virgen mambisa.

En respuesta a la solicitud de los veteranos mambises, el papa Benedicto XV, mediante prescripto pontificio de 10 de mayo de 1916, declaró a la imagen de la Caridad y de los Remedios, Patrona de la República de Cuba.

La primera coronación canónica de la virgen, por decisión del papa Pío XI, ocurrió el 20 de diciembre de 1936, por el Arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Zubizarreta, en ocasión de celebrarse allí el Congreso Católico Eucarístico, al que asistieron miles de feligreses y los obispos de Camagüey, Cienfuegos y La Habana.

Quizá algunos no conocen que el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Celia Sánchez y otros oficiales rebeldes, la noche del 30 de diciembre de 1958, visitaron el seminario San Basilio el Magno, inmediato al santuario, donde escucharon tocar el acordeón y cantar villancicos al sacerdote Vicente García Martínez, quien había sido profesor de Fidel en el colegio de Dolores.

La segunda coronación también ocurrió en Santiago de Cuba, el 24 de enero de 1998. Pero esta vez la solemne ceremonia la realizó personalmente el papa Juan Pablo II, quien colocó en la mano derecha de la imagen de la virgen un rosario de oro y perlas.

Tomado de Granma