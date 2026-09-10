Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila inicia curso escolar 2026-2027

La Universidad de Ciego de Ávila celebró con entusiasmo el acto de inicio del curso académico 2026-2027, evento que marcó el comienzo de un nuevo ciclo educativo para más de 4 mil estudiantes que se incorporan a las tres modalidades de estudio: cursos diurnos, por encuentro y a distancia.

En esta ocasión, la casa de altos estudios dio también la bienvenida a más de 600 profesores, tanto de tiempo completo como parcial, entre los cuales se destacan 112 doctores en diversas ramas del saber.

Este equipo docente está comprometido con la formación integral de los estudiantes y con el fortalecimiento de la calidad educativa en la institución.

Durante su intervención, Raidy Teidy Rojas Ángel Bello, vicerrectora docente de la institución, subrayó la importancia del nuevo curso y anunció que la carrera de Contabilidad y Finanzas ratificará su categoría de excelencia en noviembre, lo que refleja el compromiso continuo con la calidad académica.

Además, destacó la implementación de modificaciones al plan de estudio en todas las carreras y programas de técnico superior, así como otras acciones educativas que buscan enriquecer la experiencia formativa.

Rojas también enfatizó la necesidad de mantener la vitalidad del proceso docente, ya sea en modalidades semipresenciales o a distancia. En un mundo en constante cambio, es fundamental que la universidad se adapte y ofrezca alternativas que respondan a las necesidades de los estudiantes y del entorno social.

El aseguramiento material y financiero para el desarrollo del curso está garantizado, lo que incluye la disponibilidad de bibliografía básica y complementaria, tanto en formato impreso como digital.

Asimismo, se ha establecido un plan para asegurar la alimentación adecuada de estudiantes y trabajadores de servicios, con el fin de garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Con este inicio de curso, la Universidad de Ciego de Ávila reafirma su compromiso con la educación superior en Cuba, apostando por una formación de calidad que prepare a sus estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro.

Al acto de apertura asistieron la Doctora en Ciencias Alicia Alonso Becerra, Viceministra de Educación Superior; Alfredo Menéndez Pérez, Gobernador de Ciego de Ávila; y otras autoridades del Gobierno y del Partido en el territorio avileño.