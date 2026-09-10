Desde mi barrio junto a Fidel

La Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), encabezada por su coordinador nacional, Gerardo Hernández Nordelo, y el vicecoordinador nacional, Yosveny Verdeal Castellanos, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la sede nacional de la organización para anunciar las principales actividades, en saludo al 66 aniversario de su fundación, próximo a cumplirse el 28 de septiembre.

La jornada conmemorativa, que se extiende durante todo el mes en curso tiene como eslogan principal «Desde el barrio junto a Fidel» —en alusión al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fundador de la organización— y se desarrolla bajo el denominador común de volcarse hacia las comunidades y los barrios, compartiendo con el pueblo los principales escenarios de celebración.

El plan de actividades incluye 23 acciones fundamentales en toda Cuba, según explicó el vicecoordinador nacional, Yosveny Verdeal Castellanos. Entre ellas se destacan: el concurso por el 66 aniversario de la creación de los CDR; las jornadas de donaciones voluntarias de sangre —que acumulan más de 9 mil 579 donaciones en la presente etapa—; el reconocimiento a las comisiones electorales y a los donantes destacados; los planes de la calle en conjunto con la Dirección de Cultura y el Inder para fortalecer la recreación sana de niños, adolescentes y jóvenes y el movimiento popular participativo «Mi barrio por la Patria» con ferias y juegos en conjunto con la Red Juvenil Comunitaria.

Asimismo, los barrios debates sobre el enfrentamiento a la droga y las indisciplinas sociales con participación de personas en proceso de rehabilitación, los mini festivales de materia prima «Mi barrio recicla» para la recuperación de materiales reciclables como aporte a la economía del país; el ejercicio de Vigilancia Popular Revolucionaria el 17 de septiembre con el abanderamiento de los Destacamentos de Vigilancia a nivel de Consejo Popular, los Destacamentos Mirando al Mar para la protección de la soberanía en las costas, y el movimiento «Cultiva tu pedacito», que ya suma más de 607 mil patios y parcelas familiares dedicadas a la producción de alimentos en todo el país.

Durante la conferencia de prensa, el coordinador nacional Gerardo Hernández Nordelo subrayó que los CDR no pueden ser los mismos que hace 10, 20 o 30 años atrás, pero que eso no implica complacencia, sino adaptación a los nuevos tiempos. «El tiempo cambia —señaló— y la organización tiene que asumir una actitud activa, no pasiva, involucrarse en los problemas de la cuadra, en la solución de las problemáticas comunitarias».

Hernández Nordelo también destacó la labor de los CDR en la donación de medicamentos e insumos médicos a centros asistenciales y personas vulnerables, así como el apoyo a proyectos comunitarios como la Red Juvenil Comunitaria y los barrios debate en el enfrentamiento a la drogadicción.

El vicecoordinador nacional enfatizó la necesidad de revitalizar la estructura de base, consolidar la elección y reelección de los dirigentes, e incrementar la participación de los jóvenes en la organización. «Queremos muchos más jóvenes que digan: quiero ser presidente de mi CDR», afirmó.

La recuperación de materia prima como prioridad

Uno de los temas centrales abordados fue la recuperación de materias primas, que se realiza mediante cuatro modalidades: la compra individual, la recogida por el CDR como organización, el sistema «punto a punto» —el cederista coordina la recogida de grandes volúmenes en su hogar— y los festivales comunitarios «Mi barrio recicla». En este sentido, el coordinador nacional destacó la experiencia del barrio Romerillo, donde cada sábado se realizan festivales de materia prima que han revitalizado la labor cederista.

Alianzas estratégicas y trabajo comunitario

La organización mantiene relaciones de trabajo con organismos de la Administración Central del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, entre otros.

Por su parte, el acto provincial por el aniversario 66 en La Habana tendrá lugar el 26 de septiembre en el Consejo Popular La Güinera, municipio Arroyo Naranjo, declarado territorio vanguardia en la emulación por el aniversario. La provincia de Matanzas celebrará el acto nacional el mismo día 28, pues alcanzó la condición de provincia Vanguardia Nacional, mérito que sigue de cerca los territorios de Pinar del Río y Santiago de Cuba al ser las provincias destacadas.

Fundados el 28 de septiembre de 1960 por Fidel Castro, los CDR surgieron como un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva ante las agresiones a la joven Revolución cubana.

Con 66 años de historia, la organización se mantiene como la más masiva del país, con presencia en todas las comunidades, y tiene entre sus misiones fundacionales la vigilancia revolucionaria, la defensa de la soberanía, la producción de alimentos y la participación activa en la solución de los problemas comunitarios.

Tomado de Trabajadores