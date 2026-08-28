Alianza Productiva Suchel – Cepil: provee materia prima para la diversificación de Ciegoplast

El encadenamiento productivo entre Suchel – Cepil y Ciegoplast es un claro ejemplo de colaboración estratégica que potencia la producción nacional y permite diversificar su oferta, facilitando así el apoyo a los principales programas hidráulicos del país.

En este modelo, Suchel – Cepil proporciona la materia prima y los moldes necesarios, mientras que los trabajadores de Ciegoplast fabrican los cubos de 12 litros, un producto esencial para diversas aplicaciones en el territorio nacional.

La calidad de las materias primas utilizadas es fundamental para garantizar la resistencia y flexibilidad de los cubos producidos, expresó Maikel Linares, tecnólogo de producción de Ciegoplast, quien enfatizó la importancia de contar con insumos de alta calidad que se traduzcan en productos finales acordes con los estándares del mercado nacional.

Por su parte, Sergio Barrio García, director general de Ciegoplast, ha destacado las transformaciones internas implementadas por la empresa, claves para mantener su vitalidad y cumplir el compromiso productivo con el país.

En un contexto donde la eficiencia y la innovación resultan esenciales, Ciegoplast se enfoca en la recuperación de materias primas, asegurando que cada insumo que ingresa a la planta se convierta en productos útiles y necesarios para la población.

Este encadenamiento no solo fortalece la capacidad productiva de ambas empresas, sino que también contribuye a la sostenibilidad y al desarrollo económico del país, demostrando que la colaboración y el compromiso son pilares fundamentales para el crecimiento industrial.