América Accesible: De tecnología e inclusión

El evento regional América Accesible llegó a su segundo día este jueves 9 de noviembre, con la presencia de funcionarios y directivos vinculados con la tecnología y la inclusión de Cuba y el mundo. La ciudad matancera de Varadero es sede por estos de los diálogos y debates que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa.

La viceprimera ministra cubana, Inés María Chapman, calificó el evento como una muestra de inclusión social y destacó a su vez el papel de la Constitución de la República de Cuba en el apoyo a la igualdad social.

“La sociedad cubana posee tres pilares fundamentales: la ciencia y la innovación, la comunicación social y la transformación digital. Estos están vinculados y tienen interseccionalidad, y son imprescindibles para el desarrollo de todas las sociedades, incluyendo la cubana. Es vital transformar a la sociedad para que sea más inclusiva y apoyar a quienes viven en alguna situación de discapacidad”, aseguró a su vez.

El mundo se encuentra en la actualidad en una situación compleja, tanto social como económicamente, lo cual acrecienta la brecha entre los países pobres y ricos. Esto juega en contra de la accesibilidad de poblaciones con bajos recursos a las tecnologías.

“Minimizar la brecha de alfabetización de los 132 millones de niños sin escolarizar que hay según la UNESCO se puede lograr a través de una tecnología accesible creando comunidades de aprendizaje que permitan diseñar modelos estratégicos”, confirmó Orlando Terré Camacho, presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial.

Ana Veneroso, coordinadora del Programa Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Américas, aseguró que los países que generen una sensibilización hacia la accesibilidad en comunidades que no tienen todas las posibilidades para ello, permiten que existan más personas que desarrollen capacidades tecnológicas, principalmente los más pequeños.

Veneroso reafirmó también: “Cuba es uno de los países que insta por diversas actividades que relacionan la tecnología y la inclusión. La UIT siempre apoyará a las naciones que se sensibilicen con el tema para que otras se sumen.”

El líder del proyecto Transfermóvil, Julio García, aprovechó la ocasión para contar sobre cómo la plataforma cubana cuenta con 4.5 millones de usuarios, de los cuales el 10.4 % son personas mayores de 60 años. Esto demuestra que la plataforma no es utilizable y accesible solo para los más jóvenes.

“Desde inicios de 2021 hemos tenido en cuenta los programas que utilizan las personas en situación de discapacidad para la elaboración del diseño de la plataforma y asegurarnos de que sean compatibles”, confesó, además.

Funcionarios de empresas e instituciones internacionales presentes también compartieron algunas de sus experiencias en este tema de la inclusión y la accesibilidad. Todos coinciden en que es necesario capacitar espacios que fomenten el desarrollo personal y profesional de las personas en situación de discapacidad.

Simão Campos, consejero UIT-T SG16 “Multimedia” y UIT/OMS FG-AI4H, habló acerca de cómo muchas personas luego de la pandemia de la Covid-19 comenzaron a usar con más frecuencia los espacios virtuales. Entre ellas, no pocos se encontraban en alguna situación de discapacidad y las estructuras no estaban capacitadas para que ellos las usasen, por eso Campos cree urgente la necesidad de identificar cuáles son los requisitos para ofrecer un servicio de calidad sin discriminación.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el director del Centro de Tecnologías Interactivas (VERTEX) de la Universidad de las Ciencias Informáticas, Omar Correa Madrigal, comentó acerca del Homo Sapiens 2.0:

“Reconocido como la integración del ser humano con las tecnologías, el Homo Sapiens 2.0, en los temas de accesibilidad alcanza mayor nivel, sobre todo desde el punto de vista asistencial. Estos robots te permiten conversar y ayudan a las personas a vestirse y realizar otras funciones similares, lo cual constituye un apoyo para quienes se encuentran en alguna situación de discapacidad”.

La conectividad y las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas que posibilitan un correcto ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, no se puede olvidar que son solo herramientas y que, si las personas no tienen las competencias para usarlas, no sirven de mucho.

Por tanto, hacer accesible los entornos digitales es una necesidad para la situación actual en Cuba y el mundo. De lo contrario, las brechas entre naciones se harán cada vez mayor y la tecnología es una de las mayores aliadas del desarrollo. Un buen uso de los espacios digitales y la incorporación de todas y todos a ellos, no solo permitirá un futuro más próspero, sino también, uno más igualitario.