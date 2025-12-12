Analizan delegados majagüenses temas de interés socio-económicos en la Asamblea Municipal del Poder Popular

Con la presencia de Denier Bertolis Pérez, primer secretario del Partido en el territorio, los delegados del municipio avileño de Majagua, analizaron durante la vigésima cuarta Sesión Ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular asuntos cruciales para la estrategia de desarrollo económico y social, con énfasis en el cumplimiento del Plan de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

La Comisión Permanente de Trabajo de Atención a los Asuntos Económicos y Programas Constructivos hizo una valoración sobre el Ordenamiento Territorial en el municipio, y analizó el cumplimiento de la ejecución del Presupuesto al cierre del tercer trimestre del año.

Otras temáticas ampliamente debatidas fueron el proceso de la bancarización y sus resultados en el mes de octubre, la marcha del transporte en el territorio, la atención a los planteamientos formulados por los electores, así como, las quejas y peticiones de la población.

Por su parte el delegado Pedro Barceló Pérez explicó que, apesar del trabajo realizado en las circunscripciones, aún persisten problemas con los altos precios, la falta de recursos para el abastecimiento, dificultades con la recogida de desechos sólidos, el abasto de agua, los servicios funerarios, entre otros; temas cruciales que tocan la sensibilidad del pueblo. Y cada día son más las dificultades que se suman a esta lista, agregó Barceló Pérez.

El cumplimiento del Programa Alimentario, los precios, el delito y las ilegalidades así como los atrasos que presenta la Dirección Provincial de Acopio y el Lácteo para la realización de pagos a productores, fueron otros de los tópicos analizados por los representantes del pueblo.

Ángela Matilde Delgado Cano, delegada de la circunscripción #2 del poblado cabecera, enfatizó que, la demanda de la población no satisface la oferta que se pone en la placitas, mercados y puntos de venta. Por lo que sugirió al Consejo de la Administración Municipal ha trabajar con profundidad en ese objetivo del Programa de Gobierno.

Al concluir la jornada el primer secretario del Partido en Majagua exhortó a los miembros de la Asamblea Municipal a establecer compromisos e incrementar la vigilancia y los controles sistemáticos a las estructuras productivas y de los servicios con el objetivo de corregir distorsiones y reimpulsar la economía.