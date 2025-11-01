Analizan en Morón incumplimiento en la entrega de leche

Un cinco por ciento de incumplimiento del plan de entrega de leche a la industria, exhibe el municipio avileño de Morón en lo que va de año, cifra que representa más de VEINTE MIL litros del importante líquido dejados de acopiar.

Este aspecto, constituyó precisamente el eje central de la Reunión de Producción de Alimentos, que contó con la presencia de las principales autoridades del territorio, directivos de la Agricultura y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y representantes de las bases productivas.

En el encuentro se insistió que los altos precios de la leche en polvo en el Mercado Internacional, unido al bloqueo genocida de los Estados Unidos obliga a garantizar el líquido en la localidad, por lo que el incumplimiento de los planes se revierte en menos cantidad para niños, embarazadas y personas enfermas.

Durante la actividad se analizó la situación existente con cada base productiva y ganadero, y se insistió que con la venta de las reses también tienen que ir los planes de este importante alimento.

En la Reunión se destacó el trabajo de la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó en el acopio de la leche y se trazaron estrategias dirigidas a elevar los resultados de los ganaderos del territorio moronense.