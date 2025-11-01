Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Economía

Analizan en Morón incumplimiento en la entrega de leche

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Nov 1, 2025

Un cinco por ciento de incumplimiento del plan de entrega de leche a la industria, exhibe el municipio avileño de Morón en lo que va de año, cifra que representa más de VEINTE MIL litros del importante líquido dejados de acopiar.

Este aspecto, constituyó precisamente el eje central de la Reunión de Producción de Alimentos, que contó con la presencia de las principales autoridades del territorio, directivos de la Agricultura y de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y representantes de las bases productivas.
En el encuentro se insistió que los altos precios de la leche en polvo en el Mercado Internacional, unido al bloqueo genocida de los Estados Unidos obliga a garantizar el líquido en la localidad, por lo que el incumplimiento de los planes se revierte en menos cantidad para niños, embarazadas y personas enfermas.
Durante la actividad se analizó la situación existente con cada base productiva y ganadero, y se insistió que con la venta de las reses también tienen que ir los planes de este importante alimento.
En la Reunión se destacó el trabajo de la Empresa Pecuaria Genética de Turiguanó en el acopio de la leche y se trazaron estrategias dirigidas a elevar los resultados de los ganaderos del territorio moronense.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Plásticos Florencia, más allá del desarrollo local (+Video)

Nov 1, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Economía

Fiscalía presenta cargos contra exministro de Economía

Nov 1, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Más lluvia no es igual a cese de la sequía

Oct 31, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Deporte

Mientras salen las Estrellas (III): Hermanos estelares

1 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Cuba adopta el horario de invierno este 2 de noviembre

1 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Sociedad

Actualizan sobre el restablecimiento gradual de los servicios de transporte

1 de noviembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Analizan en Morón incumplimiento en la entrega de leche

1 de noviembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez