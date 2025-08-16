Televisión Avileña

Anuncian equipo Ciego de Ávila para la 64 Serie Nacional de Béisbol

PorYoury Santana Gonzalez

Ago 16, 2025

Un equipo joven , renovado con varios novatos presentarán Los Tigres de Ciego de Ávila en la ya cercana 64 Serie Nacional de Béisbol en el inicio de una nueva etapa de la pelota avileña. El plantel dado a conocer en las primeras horas de la mañana de este viernes en el estadio José Ramón Cepero será dirigido por Danny Miranda y presenta en su nómina un total de 18 novatos con un promedio de edad de 24,6 años .

Equipo Ciego de Ávila a la 64 Serie nacional de Béisbol.
– Receptores . (4)
1- Fernando De la Paz .
2- Alfredo Ramos.
3- Alexander Arriola.
4- Nelixam González.

– J. Cuadro (12).
5- Jonathan Bridon Sarduy.
6- Lázaro Ramos .
7- Ronaldo Castillo.
8- Reinaldo Espinoza Valdivia.
9- Jorge Luis Contreras.
10- George Luis Contreras.
11- Osmany Linares.
12- Adrian Betancourt.
13- Cristian Pagarizabal.
14- Danny López.
15- Geinier Rodríguez.
16 – Ernesto Alvarez

– Jardineros (7).
17- Asniel Jiménez.
18- Jociel Mojena .
19- Juan Ramón Florido .
20- Erick Abreu.
21- Roberley Pérez.
22- Brayan Romero.
23 – Reymi Cos.

– Lanzadores .(13).
24- Kevin Soto .
25- Yankiel Tamayo.
26- Liomil González.
27- Leonardo Reyes .
28- Yunier Batista.
29- Kendry Machado.
30- Javier Griñan.
31- Randy Alvarez.
32- Erisdel Martinez.
33- Diorlis Pérez.
34- Reinaldo Rodríguez .
35 – Roibelis Liranza
36 – Reinaldo Jifon Lovel.
37- Mario Laffita.
38- Luis Alberto Marrero.

– Director: Danny Miranda.
– Técnico de Banca : Raúl González.
– Auxiliares : José Hernández Lescano.
– Lisnel Cirilo.
– Entrenadores de Picheo : Yunier Milian Pigot
Ivan González García .
– Preparador Físico : Juan Carrasco.
-Carga Bates : Geraldo Campillo.

El grupo de peloteros de la reserva será informado el 22 de agosto en el Congresillo técnico con sede en Ciego de Ávila.

Yunier Valdivia director de deportes en el territorio explico la lesión del lanzador Luis Alberto Marrero que aún está en tratamiento aunque no descartó que en algún momento de tener mejoría pudiera formar parte da la nómina.

Los Tigres deben comenzar jugando 10 partidos fuera ante Matanzas y Sancti Spíritus.

