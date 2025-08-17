Quinto escaño para la avileña Yensi Kindelán en el Voleibol Femenino de Asunción

Un quinto lugar fue el resultado de la avileña Yensi Kindelán con la selección cubana de voleibol femenino en los segundos juegos panamericanos junior de asunción Paraguay.

El equipo cubana después de un buen resultado en la copa panamericana y de repetir con muchas de sus jugadoras ahora no pudieron tener un buen torneo y se fueron sin medalla en un certamen dominado por Brasil , México y República Dominicana , ubicándose finalmente en la 5ta posición.

Los errores en la cancha de juego se han convertido en una norma para casi todos los equipos de la isla.

La selección femenina de Cuba al finalizar sus seis partidos cometió un total de 111 errores para un promedio de casi 19 pifias por encuentro.

Nada bien le ha ido a nuestra delegación que al término de la Primera semana se ubica 11na con solo dos medallas de oro.

Cuba antes de Hoy de 87 Atletas Participantes En 30 Finales celebradas solo 3 Oros , 2 Platas y 4 Bronces para un 11 no lugar.

La segunda semana va hacer mejor sobre todo por deportes como el taekwondo, el clavados y el atletismo que ante la ausencia del Boxeo y el poco aporte del Judo deben ser las disciplinas que más aporten a nuestra delegación.