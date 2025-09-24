Aplazan inicio de choques Tigres vs. Leñadores

Por dificultades con el alojamiento en la ciudad de Las Tunas, el equipo Ciego de Ávila no pudo hacer el viaje a esa capital provincial, por lo que no pudo iniciar el enfrentamiento particular con el representante de ese territorio, en la continuación de la 64 Serie Nacional de Béisbol.

En el momento de redactar esta nota (6: 00 de la tarde del martes), aún no se conocía si el primer partido podría efectuarse el venidero jueves, pues la capacidad hotelera actual de allí no pudo hacer frente a varios eventos con sede en predios tuneros.

Con independencia de esa situación objetiva, lo que llama la atención es que desde el Congresillo Técnico se sabía de la problemática y que sería bien difícil poder acoger esos cinco duelos en el Julio Antonio Mella. ¿Y por qué no pudo trasladarse ese enfrentamiento al estadio José Ramón Cepero?

Es evidente que ahora, tanto los Leñadores como los Tigres tendrán que celebrar varios encuentros consecutivos con el consiguiente desgaste de los lanzadores.

En cuanto a los juegos de este martes, Matanzas y Santiago de Cuba salieron airosos ante Pinar del Río y Villa Clara 1×0 y 9×8, respectivamente, mientras Camagüey propinó nocaout a Mayabeque 13×3 y Holguín a Cienfuegos 15×4.

