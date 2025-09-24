Televisión Avileña

Realizan en centros educacionales de Morón las Asambleas del proceso de la FEEM

Sep 24, 2025

En el municipio avileño de Morón iniciaron las Asambleas del proceso de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

Estos encuentros serán espacios propicios para el debate y la reflexión sobre temas de interés para los jóvenes de este nivel educativo, así como para intercambiar sobre la labor de la organización.

La ocasión será propicia además para la renovación de las estructuras de la FEEM en cada institución y para reafirmar el papel protagónico de los alumnos en cada escuela.

Las autoridades del sector subrayaron la importancia de acompañar a los jóvenes en este proceso y reconocieron su capacidad para transformar y enriquecer el entorno educativo desde la participación activa y consciente.

