Desarrollan en escuelas moronenses acciones de prevención del consumo de drogas

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Sep 24, 2025

Como parte del trabajo preventivo y de enfrentamiento a las drogas, en las instituciones educativas del avileño municipio de Morón se desarrollan conversatorios y charlas sobre este nefasto flagelo.

En la institución educativa Roberto Zamora se efectuó una charla educativa dirigida a alumnos y trabajadores impartida por el Doctor Victor Jiménez

Domínguez, Asesor de Salud Escolar en la Dirección General de Educación.

Durante este encuentro, el galeno explicó el deterioro humano y social que provocan las adicciones, además de los métodos que utilizan los delincuentes para atraer a los jóvenes a este vicio

Por su parte en la institución educativa Francisco González Marín del Consejo Popular de Turiguanó, estuvieron presentes directivos del Cuerpo de Guardafronteras de la provincia, que también intercambiaron con el claustro de profesores y los alumnos sobre la necesidad de enfrentar a las drogas.

En esta actividad también se enumeraron acciones que se desarrollarán próximamente como parte del Ejercicio Nacional de Enfrentamiento a las drogas en el litoral costero de Ciego de Ávila.

