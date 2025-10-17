Aplican alternativas en preuniversitarios moronenses para garantizar la cobertura docente

En respuesta al déficit de profesores que afecta al país, los preuniversitarios del municipio avileño de Morón han activado un conjunto de alternativas para garantizar de manera prioritaria la cobertura docente y la continuidad del presente curso escolar.

Frente a esta problemática nacional, las instituciones de enseñanza media superior del territorio han diseñado una estrategia multifacética que combina el talento local y el apoyo interinstitucional. La medida más inmediata ha sido la contratación por horas de graduados universitarios de diversas especialidades, incorporando así perfiles profesionales con sólida formación para asegurar la calidad del proceso de enseñanza.

Complementando este esfuerzo, se ha formalizado una alianza estratégica con la educación superior. Profesores de la Universidad “Máximo Gómez Báez” de Ciego de Ávila y de la Universidad de Ciencias Médicas del territorio impartirán clases, uniendo recursos para un objetivo común.

La estrategia se completa con dos líneas de acción adicionales: el cumplimiento de la “Décima” por parte de los miembros de los consejos de dirección –quienes asumen horas de aula– y la contratación de estudiantes universitarios, fomentando así las vocaciones pedagógicas desde la práctica.

Esta batería de medidas busca asegurar la estabilidad educativa en los Institutos Preuniversitarios Urbanos “Nguyen Van Troi” y “Roberto Rodríguez”, demostrando que, ante un desafío nacional, la respuesta efectiva comienza con la movilización y la innovación a nivel local.